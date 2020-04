Dicas para estimular o processo de alfabetização das crianças

Mesmo durante a suspensão das aulas presenciais, é importante manter as crianças em processo de alfabetização com acesso ao universo das letras. Fernanda Baldin Camargo, orientadora educacional dos alunos do Ensino Fundamental I (anos iniciais) do Colégio Renascença, em São Paulo, separou dicas de atividades simples que podem ser realizadas pelos pais para manter o estímulo ao aprendizado da leitura e da escrita.

“O tipo de estímulo que deve ser proposto depende do momento de alfabetização que a criança se encontra. O importante é que ela tenha compreensão da função social da escrita e leitura. Por isso, incentivar atividades que tenham significado prático são essenciais”, comenta a orientadora.

Dentre as atividades que a profissional recomenda está convidar a criança para ajudar na preparação de receitas. Dependendo das possibilidades, é interessante estimular a leitura de rótulos, lista de ingredientes ou a quantidade de cada um. Outra brincadeira é pedir ajuda com a lista de supermercados, incentivando os filhos a exercitarem a escrita.

A orientadora lembra que não é hora de cobrar demais das crianças e acabar tornando a atividade lúdica em uma exigência. “Vale a pena lembrar que as crianças não estão alfabetizadas por completo e escreverão coisas erradas. Este não é o momento de corrigi-las, a não ser que a própria criança pergunte se escreveu corretamente. É hora de incentivar a produção delas”, explica Fernanda Baldin Camargo.

Na busca por deixar as crianças entretidas durante o período de quarentena e afastar o tédio, os pais também podem promover a troca de mensagens por bilhetes e assim estimular a escrita e a leitura. A tecnologia pode ser uma ferramenta importante nessa fase, com jogos on-line que apresentem os números e as letras do alfabeto, por exemplo.

Muitas dessas atividades podem ser incorporadas ao dia a dia das crianças mesmo fora da quarentena. A orientadora também indica que os pais mantenham uma rotina de contação de histórias e leituras compartilhadas – que ajudam a incorporar o hábito e o interesse nos livros, além de ser um excelente estímulo cognitivo que promove o foco e a concentração.

Foto: DIVULGAÇÃO