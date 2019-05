Desafio enviará estudantes para imersão em Roma

A um mês do fim das inscrições, o Desafio Criativos da Escola 2019, realizado pelo programa Criativos da Escola, do Instituto Alana, tem recebido histórias de transformação feitas por crianças e jovens de todo o Brasil. A quinta edição do Desafio reconhecerá sete ações que promovam histórias de mudanças e tragam soluções para questões que afetam suas escolas, comunidades ou mesmo municípios onde moram.

Como parte da premiação, além de receberem prêmios em dinheiro, três estudantes e um educador de cada grupo selecionado viverão uma imersão cultural na Itália, acompanhados da equipe do Criativos – que arcará com todos os custos da viagem. Criatividade, empatia, protagonismo e trabalho em equipe serão alguns dos critérios de avaliação dos projetos, que podem ser enviados tanto por professores quanto por estudantes do Ensino Fundamental ou Médio, até o dia 30 de junho.

Na capital, Roma, os grupos farão intercâmbio com mais de 3 mil estudantes de diferentes partes do mundo que também tenham implementado soluções transformadoras em suas realidades na defesa dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), da ONU. As crianças e os jovens participarão da Conferência Global “Eu Posso”, com a presença do Papa Francisco, de artistas e demais líderes mundiais. Também viverão uma imersão em escolas locais com adolescentes italianos que participam do movimento global Design For Change – o qual deu origem, no Brasil, ao Criativos da Escola – criado pela educadora e designer indiana Kiran Bir Sethi.

“Desde a primeira edição do Desafio já somamos mais de 4.500 projetos realizados por milhares de crianças e jovens de todo o País. Em 2018, por exemplo, a premiação recebeu 1.654 projetos de todos os estados brasileiros. E são ações que transformam desde questões relacionadas à sustentabilidade até iniciativas que tratam sobre economia, história local, cultura, arte, inovação pedagógica e combate a bullying e preconceitos, por exemplo. Neste ano, estamos ampliando ainda mais esse movimento, levando para o mundo esses projetos incríveis. E ainda dá tempo de inscrever suas iniciativas”, convida Gabriel Salgado, coordenador do programa Criativos da Escola.

Material de apoio

Para auxiliar os educadores interessados em inscrever experiências de transformação protagonizadas por seus alunos, o Criativos da Escola disponibiliza um material de apoio, além de textos, vídeos e reflexões que podem contribuir com sua prática dentro e fora da sala de aula. Já para os estudantes, há o jogo de cartas “A Missão”, um baralho transformador que tem como propósito estimulá-los, de maneira autônoma, a ultrapassar desafios para a melhoria de suas realidades.

Outra fonte de inspiração são os programas do canal do Criativos da Escola no YouTube. No programa “Lu de Lupa”, por exemplo, a jovem Luiza Geiling propõe um bate-papo leve, divertido, ágil e cheio de questionamentos.