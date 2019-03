Derrubador de gigantes

Caiu o último invicto do Paranaense de Futebol 2019! O Cascavel Clube Recreativo não se intimidou com a presença do até então líder da classificação geral do Estadual e único invicto do campeonato e venceu o Coritiba por a 1 a 0 no Estádio Olímpico Regional, na noite de ontem.

O gol da partida foi contra, marcado pelo zagueiro Alan Costa, aos 4min do segundo tempo. O placar favorável, entretanto, poderia ter sido maior. Num contra-ataque de velocidade, Sassá teve a chance de ampliar para a Serpente, cara a cara com Muralha, depois do rebote do goleiro coxa-branca.

Ao Coritiba, restou tentar buscar o empate insistentemente, mas o time cascavelense estava bem armado pelo técnico Alan Aal para frustrar as investidas do time da capital e ainda contragolpear com perigo.

O Cascavel CR conseguiu esquentar a fria noite no Estádio Olímpico e fazer a festa da torcida, que, também pelo clima, compareceu em pouco número – apenas 130 pagantes. Os presentes vibraram com a atuação da Serpente, que vingou o conterrâneo FC Cascavel, que havia sido eliminado na semifinal da 1ª Taça pelo Coritiba e sido derrotado no fim de semana pelo Coxa na capital, na rodada passada.

De quebra, o Cascavel Clube Recreativo é o único time do Estado a ter vencido dois do Trio de Ferro da capital. Antes, na estreia, havia surpreendido o Athletico em plena Arena da Baixada. Agora, resta o Paraná Clube, justamente seu próximo adversário, em partida marcada para domingo, na Vila Capanema.