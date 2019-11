Derrota em Foz leva Afsu a se focar na Taça Paraná

O Umuarama Futsal duelará nesta terça-feira (26) ás 20h15 no Ginásio de Esportes Ney Braga, contra a equipe do São José dos Pinhais. Esta será a partida de ida, das semifinais da Taça da Federação Paranaense de Futebol de Salão (FPFS). O jogo da volta está agendado para o domingo (1º) ás 20h30, em Umuarama, no ‘Vierão’.

No último jogo pela Taça Paraná, o Afsu venceu o Iate Clube Londrina Futsal pelo placar de 4 a 1, somando assim, em quatro rodadas, 3 vitórias e 1 empate.

As expectativas são grandes para o jogo de hoje, pois o time de São José dos Pinhais é considerado uma equipe forte. “Para esta partida esperamos um grau de dificuldade mais alto, principalmente por ser na casa de nosso adversário. Treinamos muito para conseguir um bom resultado e garantir uma vantagem para o próximo jogo, que será em Umuarama”, disse Nei Victor, técnico do Umuarama Futsal.

Rodadas

As duas outras equipes que irão disputar vaga para a grande final da Taça Paranaense de Futsal são o Ampere Futsal e o Maringá Seleto. O jogo de ida entre os times acontece amanhã, quarta-feira (27) em Ampere. Se o Umuarama Futsal se classificar, enfrentará uma dessas equipes na final, que ainda não possui data definida.

Fora do Paranaense

O Umuarama Futsal quase chegou á final do campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro. Os dois jogos ficaram no empate de gols. 4 a 3 para cada lado. No primeiro o Umuarama chegou a vencer com um gol de pênalti, mas deixou a vitória escapar no final do jogo de volta na casa do adversário, que com apenas um gol, levou a partida para a disputa de pênaltis. Nei Victor fez um excelente trabalho com a equipe que mostrou garra e determinação desde o início do campeonato, sempre se mantendo no alto da tabela. O time está encarando dois campeonatos de uma só vez. A Taça Paraná, onde ainda continua e se prepara para encarar o São José dos Pinhais hoje (26) na partida de ida da semifinal, tenta ser um dos representantes do Paraná na Liga Sul (torneio de uma semana onde o campeão vai para a Super Liga).