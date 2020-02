Dengue atinge 98% do oeste; na metade a situação é crítica

Foz do Iguaçu – O avanço da dengue continua acelerado em todo o Paraná. Em uma semana, mais de 9 mil casos foram confirmados, uma média de 1,3 mil novos casos por dia. Em 329 dos 399 municípios há registro da doença. No oeste, a situação também preocupa. Dos 50 municípios, apenas Diamante do Sul não registrou casos de dengue neste ano; dez já decretaram epidemia e outros 22 estão em vias de decretar.

Em Foz do Iguaçu, o número saltou de 1,2 mil para 1.813 em uma semana. Com 406 casos confirmados, Marechal Cândido Rondon já está em epidemia, embora os dados do Boletim da Dengue do Estado estejam desatualizados. O mesmo acontece com Assis Chateaubriand, que até semana passada já registrava 118 casos. As outras cidades em epidemia são Quatro Pontes, Guaíra, Braganey, Nova Aurora, Tupãssi, Jesuítas e Ouro Verde do Oeste. No oeste são três mortes confirmadas: Foz, Jesuítas e Marechal Rondon (esta ainda não incluída no boletim estadual).

Em situação de alerta para epidemia, quando há mais de 100 casos e menos de 300 para cada 100 mil habitantes, estão Palotina, Corbélia, Cafelândia, Maripá, Serranópolis do Iguaçu, Medianeira, Lindoeste, Anahy, São Miguel do Iguaçu, Formosa do Oeste, Missal e Santa Terezinha de Itaipu.

Em Cascavel a doença também cresce de maneira rápida. Em uma semana, dobro o número de casos, chegando a 286, com 606 em análise por serem considerados suspeitos.

No Paraná

Em todo o Paraná, 93 municípios já estão em epidemia. No total, o Estado tem registro de 35.853 casos confirmados de dengue e 96.247 em investigação, mas o Boletim não tem consegui acompanhar o avanço da doença nas cidades, onde os registros são bem maiores que os dados do Estado.

“Estamos no momento considerado de maior circulação viral da dengue, com o registro de muita chuva, mas com a permanência do calor e de dias abafados, situação propícia para a proliferação do mosquito transmissor da doença, que se reproduz facilmente em qualquer lugar que acumule água parada. Por isso, nosso apelo e alerta semanal a todo paranaense para que nos ajude a combater a dengue, eliminando os criadouros do mosquito Aedes aegypti já que 90% dos criadouros estão nas residências, em ambientes externos e internos”, afirmou o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto.

Proporcionalmente ao número de habitantes, as cidades de Santa Isabel do Ivaí e Quinta do Sol apresentam maior incidência. Santa Isabel do Ivaí, no noroeste, com cerca de 8.700 moradores, registra 1.283 casos de dengue e uma incidência de 14.913 por 100 mil habitantes, e Quinta do Sol, no centro-oeste, com aproximadamente 5 mil habitantes, tem 664 casos e índice de 14.310.

No Estado, 74 municípios apresentam dengue com sinais de alarme e 26 registram casos de dengue grave.

Sintomas

Os principais sintomas da dengue são febre alta com início súbito, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas e erupções avermelhadas semelhantes ao sarampo ou rubéola, principalmente no tórax e membros superiores, náuseas e vômitos, perda de paladar e de apetite, tonturas, dores no corpo.

Ações em Cascavel

Em todas as regiões acontecem ações para o combate e o controle da dengue. Em Cascavel, reunião entre hospitais e a 10ª Regional de Saúde estabeleceu o fluxo de pacientes com dengue no intuito de desafogar as unidades de pronto-atendimento de Cascavel e dos municípios da região.

Por isso, o Hospital do Coração passa a direcionar dez leitos para acomodação de pacientes com dengue e os casos mais graves serão destinados ao Hospital Universitário.

Casas fechadas

Em Cascavel, além de fumacê em regiões com maior infestação do mosquito, um mutirão visitou, desde 14 de janeiro, mais de 48 mil residências. O problema é que muitas delas estavam fechadas. A esperança para reverter os dados tem sido os agendamentos de vistoria. Para isso, basta os moradores ligarem para os telefones (45) 3902-1769 e (45) 3902-1353 e agendarem dia e hora, inclusive nos fins de semana.

Depen intensifica ações nos presídios

O Depen (Departamento Penitenciário do Paraná) está fazendo a distribuição de material de orientação, conscientização e prevenção à dengue. As ações estão ocorrem desde dezembro e foram intensificadas neste mês de fevereiro. Até sexta-feira (21/02), não havia sido confirmado caso da doença no sistema penitenciário.

O Depen está ainda mais atento a possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e reforça o cuidado com acúmulo de água. “Estamos fazendo uma divulgação nas penitenciárias e nas cadeias públicas, não só de conscientização, mas também na tomada de providências especificamente em relação à limpeza dos ambientes prisionais”, explicou o diretor-geral da instituição, Francisco Alberto Caricati.

“A fiscalização é feita rigorosamente todos os dias. Os presos que atuam na faxina são responsáveis pela verificação de não haver água parada. Estamos empenhados para que nenhum caso de dengue seja registrado nas unidades penais”, destacou o coordenador regional da região oeste, Marcos Marques.