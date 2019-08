Denarc prende homem com 138 Kg de maconha em Cascavel

Um homem de 39 anos foi preso nesta quinta-feira (29) pela Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) da Polícia Civil transportando 138 quilos de maconha.

Os policiais abordaram o carro com placas de Boa Vista, no Bairro Universitário, em Cascavel. Os 138 Kg da droga estavam atrás do banco do motorista e na carroceria do veículo utilitário.

O motorista disse que receberia R$ 5 mil para trazer o carro de Marechal Cândido Rondon até Cascavel.

O homem que não tem antecedentes criminais foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Cadeia Pública de Cascavel.