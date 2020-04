Delegado alerta que compartilhar fake news é crime e pode render processo

O delegado José Barreto, do Nuciber (Núcleo de Combate aos Cibercrimes) – divisão da Polícia Civil que investiga os crimes da internet -, faz um alerta à população sobre os riscos das fake news.

O alerta do delegado é porque, como as pessoas têm passado mais tempo em casa, houve um aumento do número de notícias falsas sendo compartilhadas pelas redes sociais e pelo WhatsApp.

E, segundo ele, as pessoas que compartilharem notícias falsas podem responder por crimes que vão desde falsidade ideológica até a calúnia e difamação.

Relacionado