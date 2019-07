Defesa Civil monitora e envia alertas de desastres

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega, esteve nesta sexta-feira (12) na Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil para conhecer de perto o Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd), estrutura de monitoramento e resposta aos desastres que acompanha todas as ocorrências no Estado e envia alertas à população.

“É um trabalho diferenciado, de dedicação, com tecnologia de ponta, dedicado à proteção da vida da população, de forma rápida e eficaz, o que o torna referência para o País”, afirmou Ortega.

O secretário foi recebido pelo coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Ricardo Silva, pelo chefe do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres, capitão Anderson Gomes, e pelo chefe da Assessoria de Tecnologia da Informação, Misael Borges. Eles apresentaram os sistemas e metodologias que a Defesa Civil utiliza para o atendimento a desastres no Paraná.

CADASTRO – Durante a visita foi apresentada ao secretário a principal ferramenta para a gestão municipal – o Plano de Contingência Online, por meio do qual áreas de atenção, abrigos, recursos e pessoal envolvidos na resposta a desastres são cadastrados, o que facilita o atendimento. Esses alertas também são disponibilizados a toda população paranaense, gratuitamente, auxiliando na prevenção de maiores consequências. Para se cadastrar basta enviar por SMS o número do CEP do local de residência para o número 40199.

Também foram apresentados ao secretário os processos de trabalho e os recursos utilizados para mapeamento de áreas de atenção e da população que pode ser afetada, além das informações meteorológicas e da estrutura de dados que auxilia no gerenciamento dos desastres.

Já o Sistema Informatizado de Defesa Civil (Sisdc), disponibilizado para os municípios, possibilita desde a preparação por meio do Plano de Contingência Online até o registro da ocorrência, controle de entrega de ajuda humanitária e documentações referentes ao desastre.

APOIO – O coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Ricardo Silva, destacou que o Ministério da Defesa auxilia a Defesa Civil em suas ações de resposta nos casos em que os desastres naturais afetam os municípios. “As ações de auxílio são tanto referentes à mobilidade, quanto ao pessoal que pode atuar em diversas frentes de trabalho, aumentando a agilidade na resposta”, explicou o coronel Ricardo Silva.