Decisão do Turismo Nacional tem o primeiro round no Zilmar Beux

A disputa pelos títulos das Classes Super, 1A, 1B, 2A e 2B do Turismo Nacional, o Campeonato Brasileiro de Marcas 1.6, esquenta hoje com a realização de treinos livres e treinos classificatórios, que definirão o grid de largada das quatro provas de cada Classe.

A programação de hoje prevê das 8h30 às 9h10 o 1º treino da Sprint Race; das 9h15 às 9h55 o 1º treino da Turismo (Classe 1); das 10h às 10h40 o 1º treino da Turismo (Classe 2); das 10h45 às 11h25 o 2º treino da Sprint Race; das 11h30 às 12h10 o 2º treino da Turismo Classe 1; das 12h15 às 12h55 o 2º treino da Turismo Classe 2; das 13h35 às 14h15 o 3º treino da Sprint Race; das 14h20 às 15h o 3º treino da Turismo Classe 1; das 15h05 às 15h45 o 3º treino da Turismo Classe 2; das 16h às 16h10 tem treino classificatório da Prova 1 da Sprint Race; das 16h20 às 16h30, treino classificatório da Corrida 2 da Sprint Race; das 16h40 às 16h55, treino classificatório da Classe 1 do Turismo Nacional e, das 17h05 às 17h20, treino classificatório da Classe 2 do Turismo Nacional.

As provas serão amanhã. Às 8h40 tem largada da 1ª prova da Classe 1 do Turismo Nacional; às 9h20 tem a 2ª prova da Classe 1 do Turismo Nacional; às 10h, a 1ª prova da Sprint Race; às 10h50, a 1ª prova da Classe 2 do Turismo Nacional; às 11h30, a 2ª prova da classe 2 do Turismo Nacional; às 12h50, a 2ª prova da Sprint Race; às 13h40, a 3ª prova da Classe 1 do Turismo Nacional; às 14h20, a 4ª prova da Classe 1 do Turismo Nacional; às 15h15, a 3ª prova da Classe 2 do Turismo Nacional; às 15h55, a 4ª prova da Classe 2 do Turismo Nacional; e, às 16h25, a solenidade de premiação da Sprint Race e do Turismo Nacional.

Treinos extras

Ontem foram realizados treinos extras no período da tarde, quando os pilotos fizeram os últimos ajustes dos carros.

Paulo Bento, que correrá em dupla com Edoli Caus nas Classes Super e 2A, colocou o novo Chevrolet 133 da equipe New Holland/Auto Posto Ferlin/Sorbara Motorsport pela primeira vez na pista. Eles tiveram alguns problemas de motor. “Carro novo sempre tem problemas. Foi bom que apareceram logo nos primeiros treinos extras para que neste sábado possamos andar forte e brigar pelas primeiras colocações no grid”.

Outro que também trabalhou muito nos boxes foi Felipe Carvalho, que está na briga pelo título da Classe 1A. “Tivemos pequenos problemas com o motor e fizermos alguns ajustes. O importante é que estaremos competitivos no treino classificatório e nas corridas”, completa Felipe Carvalho.