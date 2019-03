Curitiba Vôlei permanecer manter vivo na Superliga

Curitiba – A segunda rodada do playoff melhor de três das quartas de final da Superliga feminina começa nesta quinta-feira com dois duelos decisivos. O Itambé/Minas receberá o Curitiba Vôlei às 19h, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG), enquanto Fluminense e Dentil/Praia Clube medirão forças às 21h30 no Rio de Janeiro. O SporTV 2 transmitirá ao vivo as duas partidas.

No momento, a vantagem na série é do Itambé/Minas e do Dentil/Praia Clube. Na última segunda-feira, as equipes mineiras venceram a primeira partida do playoff por 3 sets a 0 e estão a um resultado positivo das semifinais.

Em busca de levar a série à terceira partida, a experiente central Valeskinha, de 42 anos, espera um jogo difícil, mas está confiante em uma boa apresentação da equipe paranaense.

“Nossa expectativa é a melhor possível depois do jogo de segunda-feira. Sabemos que temos que melhorar alguns pontos, mas o segundo set nos mostrou que somos capazes de enfrentar de igual para igual uma grande equipe que terminou a fase de classificação na liderança. Isso mostrou que se nós errarmos poucos nossas chances aumentam contra essas equipes. Também precisar se obediente taticamente e tecnicamente”, disse Valeskinha.