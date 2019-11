Crédito: Empresas do oeste têm R$ 100 mi disponíveis

Reportagem: Josimar Bagatoli

Cascavel – Com a retomada gradativa da confiança na economia, os empreendedores são estimulados a retomar investimentos interrompidos pela crise. Para estimular os setores, cidades respaldadas pelo governo estadual estão ofertando linhas de crédito diferenciadas aos empresários.

Cascavel, polo do oeste, é pioneira em uma iniciativa que transformou a prefeitura em uma opção para quem precisa de crédito para ampliar a empresa, fazer aquisições e/ou ter capital de giro para fazer o negócio acontecer.

Desde ontem, as principais instituições financeiras do Estado estão atendendo os interessados. Equipes fazem a triagem e conduzem os empresários conforme os interesses e o tamanho da empresa.

Cascavel Avança: Fomento & Empregos segue até esta sexta-feira (22) com meta de atender empresários de toda a região e movimentar R$ 100 milhões.

Analistas apresentam as linhas de microcrédito, em valores de até R$ 20 mil, disponíveis para empreendedores informais ou já formalizados com faturamento anual de até R$ 360 mil. Também será possível contratar financiamentos para micros e pequenas empresas com faturamento anual até R$ 4,8 milhões. Nesse caso, o crédito disponível vai até R$ 1,5 milhão. “São diversos produtos e serviços. Nossa proposta é atrair pequenas empresas que normalmente não vão às instituições financeiras por outros motivos, mas têm vontade de fazer investimentos. A meta da gestão sempre foi reduzir ao máximo a burocracia e estamos avançando nisso, criando condições de acesso ao crédito”, explica Rafael Guimarães Amaral, diretor de Desenvolvimento Econômico.

A Fomento Paraná oferece taxas de juros diferenciadas para pequenos negócios que contem com mulheres no quadro societário, por meio do Banco da Mulher Paranaense. O governo estadual subsidia até 7 pontos percentuais da taxa anual de juros, que varia de 13% a 14%.

Também participam o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), o Banco do Brasil, o Sicoob, o Cresol, a Garantioeste e o Santander.

Só em Cascavel são 11 mil empreendedores individuais e 34 mil empresas estabelecidas de maneira formal.

Atendimento e cursos

O atendimento começa às 8h30 e vai até as 17h, com pauta para almoço (12h às 13h30). De hoje até quinta, das 17h30 às 18h30, as empresas farão rodadas de negócios, uma estratégia para divulgar serviços e produtos de maneira rápida.