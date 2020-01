Credenciamento de hospitais para o PAI começa na próxima sexta

Cascavel – Para dar início ao PAI (Programa de Atendimento Imediato), a Secretaria de Saúde de Cascavel abre na próxima sexta-feira (10) o credenciamento de hospitais interessados em disponibilizar leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para pacientes com risco iminente de morte. Haverá uma tabela diferenciada do SUS (Sistema Único de Saúde), que paga hoje R$ 800 pela vaga em UTI.

Quando acionar o PAI, a prefeitura vai incrementar esse valor em 50%, adicionando R$ 400. Já no caso de insumos haverá incremento de 100% – o Município será responsável em tirar do caixa esses valores. “É importante destacar que nos últimos 50 dias não houve caso represado nas unidades de pronto-atendimento com risco iminente de morte. A regulação e o Consamu [Consórcio Intermunicipal Samu Oeste] têm resolvido os casos graves de forma muito eficiente”, afirma o secretário de Saúde, Thiago Stefanello.

Para ampliar a rede de atendimento, a prefeitura pretende implantar neste ano o hospital de retaguarda, no antigo Jácomo Lunardelli. Pacientes de Cascavel, Santa Tereza do Oeste e Lindoeste terão a estrutura como referência e dividirão os custos. A administração ficará por conta do Consamu. Para que isso seja possível, a reforma da UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Brasília precisa ser concluída. “A entrega, conforme o prazo contratual, é dia 7 de março. O prazo de abertura do hospital de retaguarda será entre 30 e 60 dias após a mudança da UPA”, informa Stefanello.

Nesta sexta-feira (3), ele e o prefeito em exercício, Alécio Espínola (PSC), vistoriaram obras de reforma das USFs (Unidades de Saúde da Família). No Bairro 14 de Novembro a mudança será entre os dias 6 e 8, com início de atendimento dia 10; no Bairro Floresta a mudança será entre 8 e 9, com início de atendimento dia 13; no Parque São Paulo a mudança será entre os dias 13 e 15, com atendimento a partir de dia 16.

Também serão entregues, na primeira semana de fevereiro, as USFs dos Bairros Cataratas, Parque Verde e Brazmadeira.

Uma empresa foi contratada para reformar 17 unidades. O governo do Estado repassou R$ 150 mil para cada obra, complementada pela prefeitura entre R$ 50 mil e R$ 100 mil, cada. “Observamos que há correções a serem feitas na USF do Bairro 14 de Novembro e vamos pedir para a empresa fazer, antes da abertura”, afirma Espínola.

A USF do Bairro Guarujá terá licitada a construção de uma estrutura nova.