Covid-19: Pico no Paraná será entre fim de abril e começo de maio

Curitiba – O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu nessa sexta (3), no Palácio Iguaçu, com um grupo de infectologistas de alguns dos principais hospitais de referência de Curitiba. O encontro serviu para analisar o momento atual de enfrentamento ao coronavírus no Paraná e alinhar estratégias para as próximas semanas.

Com 307 casos e cinco mortes confirmadas até a tarde de sexta (3), a expectativa é de que o pico de casos da doença no Estado ocorra entre o fim de abril e o começo de maio. “Um encontro como esse, com ótimos especialistas que temos aqui, no Paraná, serve para ajudar o governo do Estado nas tomadas de decisões. Um debate de ideias e planejamento de ações para que a população paranaense sofra o mínimo possível”, afirmou Ratinho Junior.

O governador disse que a ideia é tornar periódica a reunião com especialistas, com projeção de diversos cenários e perspectivas. Ele voltou a reforçar também o pedido para que a população fique em casa, colaborando com a diminuição da circulação do vírus. “É o momento de isolamento social responsável. De união em torno do bem comum”, disse.

O presidente da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), Clóvis Arns da Cunha, afirmou que o monitoramento da pandemia deve ser feito diariamente, buscando sempre antecipar ações para que o Estado não seja pego de surpresa e tenha de tomar medidas mais drásticas de forma abrupta.

“São técnicos da área dispostos a colaborar com o governo, algo muito relevante. A pandemia está, neste momento, sob controle no Paraná, mas em casos dessa magnitude, um dia é diferente do outro”, disse.

Cunha falou sobre a importância do Lacen (Laboratório Central do Estado) no controle das infecções, ao afirmar que o resultado dos testes está saindo muito rapidamente, “ajudando nas decisões”.

Economia

Ele destacou ainda as medidas sociais que estão sendo tomadas pelo Estado para aliviar o drama econômico de quem não pode trabalhar por causa das ações de isolamento social. “Percebemos nesta reunião que o governo do Paraná está atento, tomando todos os cuidados para minimizar a crise econômica, especialmente daqueles que mais necessitam do suporte governamental”.

Instrumentos

Mirella Oliveira, coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva do Complexo Hospitalar do Trabalhador e integrante da Amib (Associação de Medicina Intensiva Brasileira), explicou que, além dos testes feitos diariamente, inclusive nos fins de semana, o colegiado vai propor novos indicadores para que o Estado possa ter melhores condições para balizar o controle social.

“Como a pandemia é dinâmica, a cada semana precisamos de uma reavaliação do cenário. Ver qual caminho tomar e analisar se as medidas são as melhores para o momento”, destacou ela.

Transparência

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, citou a opção do governo do Estado pela transparência nos números e nas ações que estão sendo tomadas. “Esse é um pedido expresso do governador Ratinho Junior. Deixar claro que estamos no começo do processo de enfrentamento ao coronavírus e de que há muito pela frente”, afirmou. “Por isso a colaboração de especialistas é essencial”.