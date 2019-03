Corrente do Bem pela proteção da água

Santa Helena – O Programa de Educação Ambiental da Itaipu Binacional, em parceria com o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, por meio do convênio Linha Ecológica: Educação Ambiental e Cultura, prefeitura e demais parceiros está organizando a mobilização denominada “A Corrente do Bem” que marcará as comemorações relacionadas ao Dia Mundial da Água, neste 22 de março. Serão envolvidos os 54 municípios que compreendem a Bacia do Paraná 3 e o oeste do Paraná.

A proposta é desenvolver um trabalho de sensibilização integrada ao Projeto Encontros e Caminhos. A metodologia utilizada para atingir o objetivo será a realização de palestras, vídeos, dinâmicas de grupo sobre a água e sua importância para a manutenção da vida.

Nos eventos e nas dinâmicas serão distribuídas três fitinhas a cada participante com a frase “Minha atitude faz a diferença!”

“A proposta é que fique uma fita para si, amarrada ao pulso, e as outras duas sejam distribuídas a pessoas da comunidade”, destaca o coordenador do Convênio Linha Ecológica, Mauri Schneider.

Quem usar o adereço se comprometerá em realizar uma ação que contribua com a sustentabilidade ambiental do seu território, especialmente na proteção das águas. “As outras duas serão entregues a pessoas que participarão da Corrente do Bem, assim a corrente segue adiante”, destaca.

A coordenação das atividades nos municípios está sob a responsabilidade dos gestores municipais de Educação Ambiental. A mobilização coletiva, isto é, o lançamento da campanha com a entrega das fitinhas será nesta sexta-feira (22), mas pode se estender para os meses seguintes.

Em alguns municípios as dinâmicas iniciaram no dia que antecede a comemoração do Dia Mundial da Água, caso de Santa Helena, onde as fitinhas já foram distribuídas para alguns estudantes.

Em Marechal Cândido Rondon, as escolas aderiram à Corrente do Bem e desde ontem começaram a distribuição de fitinhas aos alunos dos terceiros, quartos e quintos anos.

Prêmio tem como tema #partiureciclar

Uma programação especial alusiva ao Dia Mundial da Água ocorre desde 11 de março em Marechal Cândido Rondon. As diversas ações sobre o tema estão sendo desenvolvidas pelas Secretarias de Educação e de Agricultura e Política Ambiental, além do SAAE (Sistema Autônomo de Água e Esgoto), em parceria com o Conselho dos Municípios Lindeiros, Itaipu Binacional, Conselho Municipal do Meio Ambiente e Encontros e Caminhos.

O auge da programação será nesta sexta-feira, às 14h30, no saguão da prefeitura, com o lançamento do 4º Prêmio Escola Sustentável, com o tema #partiureciclar e do Projeto Patrulha da Água. Haverá ainda apresentações alusivas ao Dia Mundial da Água realizadas pelas Escolas Municipais Júlia Wanderley e Floriano Peixoto.

Já no aterro sanitário haverá a oficina de recuperação de nascentes e ações desenvolvidas pelo Encontros e Caminhos.

Às 15h30, no reservatório de água do parque de exposições, alunos das Escolas Júlia Wanderley e Floriano Peixoto vão conhecer o moderno reservatório em aço vitrificado I. As crianças também conhecerão a casa de química, onde o cloro e o flúor são adicionados na água para o tratamento.