Coronavírus: teste de Bolsonaro deu negativo, diz Bia Kicis

A deputada federal Bia Kicis (PSL-SP) informou em postagem no Twitter na noite desta quinta-feira (12) que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) testou negativo para infecção pelo novo coronavírus. Segundo a parlamentar, a informação foi repassada por um dos filhos do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Bolsonaro fez o teste após a confirmação de que teve contato com um infectado, o secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten. Assessor direto do presidente, Wajngarten fez parte da comitiva que acompanhou Bolsonaro na recente viagem aos Estados Unidos.

Também por causa do diagnóstico do secretário, o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, cancelou sua agenda na América do Norte e está voltando ao Brasil.