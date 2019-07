Corinthians e Flamengo empatam pela 11ª rodada do Brasileirão

Pela 11ª rodada do Brasileirão 2019, Corinthians-SP e Flamengo-RJ ficaram iguais na tarde deste domingo (21). Na Arena Corinthians, em São Paulo, o Timão largou na frente com Clayson e o Rubro-negro buscou o empate no final da partida com Gabriel. Com a igualdade, o time paulista segue na oitava posição, agora com 16 pontos. Com 21, os cariocas ocupam a terceira colocação.

Em ritmo intenso, as duas equipes buscaram o gol desde o início da partida. Sem encontrar espaços para furar o bloqueio defensivo, o chute de longa distância foi a alternativa para assustar os goleiros. Logo no primeiro minuto, Diego soltou a bomba e obrigou bela defesa de Cássio. Aos nove, foi a vez de Pedrinho arriscar de fora da área. Aos 24, o atacante corintiano apareceu como elemento surpresa e cabeceou para grande intervenção de Diego Alves. Apesar da maior posse de bola, o Rubro-negro encontrou dificuldades para criar chances claras de gol e o placar permaneceu inalterado.

Na etapa final, o Corinthians voltou melhor do intervalo e largou na frente com Clayson aos 16 minutos. Após Vagner Love ser derrubado na área, o camisa 25 converteu a cobrança de pênalti e fez 1 a 0. Em vantagem, o Timão diminuiu os espaços e passou a apostar nos contra-ataques. Sem conseguir infiltrar na zaga paulista, o Flamengo apostou na bola aérea para buscar o empate. Aos 42 minutos, Renê cobrou escanteio na cabeça de Arão e, no rebote do goleiro Cássio, Gabriel empurrou para o fundo das redes. Fim de jogo: 1 a 1.

A 11ª rodada segue neste domingo (21) com o confronto entre Avaí e Goiás.