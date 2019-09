Copel entrega nova subestação de energia no Norte Pioneiro

A Copel colocou em operação a nova subestação Andirá Leste, no Norte do Paraná. A nova instalação assumirá parte da carga hoje atendida pela rede básica de Ibiporã e de Figueira, aumentando a confiabilidade da rede de transmissão de energia na região. O início de operação ocorreu sábado (7).

“Investimos R$ 64 milhões nesse reforço do sistema de transmissão e, com isso, garantimos maior flexibilidade de operação para as linhas que atendem o Norte Pioneiro”, destaca o presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero. A subestação está operando em 230 mil volts (kV), com dois transformadores de 150 megavolt-ampères (MVA), cada.

Com a construção de Andirá Leste na Rodovia PR-092, divisa entre os municípios de Andirá e Barra do Jacaré, a antiga linha de transmissão Assis – Salto Grande, que passava pela região, foi seccionada, dando origem a duas novas linhas, cada uma com 17 km de extensão, agora ligadas à subestação recém-construída.

“Concluímos mais uma obra de relevância para o Sistema Interligado Nacional dentro do prazo estipulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica e, agora, passamos a contar com uma receita adicional de R$ 15 milhões ao ano. Isso é resultado da atuação correta e competente das equipes envolvidas no projeto”, afirma o diretor de Geração e Transmissão da Copel, Moacir Carlos Bertol.