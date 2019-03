Conferências discutem diretrizes para a Saúde em todo Estado

Os 399 municípios do Paraná realizam até a segunda quinzena de abril suas Conferências Municipais de Saúde para a discussão de propostas de melhorias na qualidade dos serviços prestados à população. Elas serão debatidas na esfera estadual, em junho, na 12ª Conferência de Saúde do Paraná. Depois de aprovadas seguem para debate federal, em agosto, na Conferência Nacional de Saúde.

As conferências definem as diretrizes de política de saúde e representam o maior evento de participação social no Brasil, envolvendo os segmentos dos usuários, trabalhadores, prestadores de serviços e gestores da Saúde. A Secretaria da Saúde do Paraná participa do processo no segmento gestor e dá suporte e assessoramento às conferências municipais e estadual.

“As conferências proporcionam um momento único para a sociedade apresentar propostas de reformulação das políticas públicas de saúde”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. O tema principal deste ano é “Democracia e Saúde” e os eixos temáticos que encaminham as propostas são: Saúde Como Direito, Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e Financiamento de Sistema Único de Saúde (SUS).

ESTADUAL – As conferências municipais são preparatórias para a Conferência Estadual de Saúde do Paraná marcada para 11, 12 e 13 de junho, em Curitiba. O evento é organizado pelo Conselho Estadual de Saúde (CES/PR) e deve reunir mais de 1,5 mil participantes, entre delegados eleitos em plenárias dos segmentos, observadores de várias entidades e convidados.

“Vamos rever, analisar e propor o Sistema Único de Saúde que queremos aqui no Paraná, reiterando os compromissos desta gestão para regionalização da saúde”, afirmou Beto Preto. O secretário ressaltou ainda a importância da participação social nos eventos. “Vamos construir uma relação direta, olho no olho da população, e é nesse sentido que queremos pedir a mobilização dos paranaenses nas conferências”.