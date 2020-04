Concerto da Paixão Segundo São João, de Bach, será exibido pelo Facebook

A Fundação Cultural de Curitiba disponibilizará em sua página no Facebook, nesta Sexta-feira Santa (10), a partir das 18h, um dos mais belos concertos realizados pela Camerata Antiqua de Curitiba no Santuário de Nossa Senhora do Guadalupe. É o Concerto da Paixão Segundo São João, de Johann Sebastian Bach, que abriu a temporada de apresentações do grupo em 2018. A gravação também estará disponível no facebook da Capela Santa Maria

O concerto foi regido por Abel Rocha e contou com 116 músicos, sendo 46 integrantes do Coro e Orquestra da Camerata e 70 alunos do Projeto Nosso Canto. Como solistas participaram Norbert Steidl, interpretando Jesus, Victor Torres, interpretando Pilatos, a soprano Cintia de Los Santos, o contratenor Paulo Mestre e o tenor Miguel Geraldi.

A obra

O texto da obra foi narrado em português. Os trechos de maior contemplação da história ficaram no original alemão e receberam legendas no telão. Ele reproduz os capítulos 18 e 19 do Evangelho de João da Bíblia Luterana. Os capítulos contam os momentos finais de Cristo, com um ator representando o Evangelista narrando exatamente o texto contido na bíblia.

A peça se divide em duas partes. Na primeira parte, a primeira cena se dá no Vale do Cédron e a segunda no palácio do sumo sacerdote Caifás. A segunda parte mostra três cenas, uma com Pilatos, outra no gólgota e outra nas ruas de Jerusalém.

O argumento dramático entre Pilatos, Jesus e os sacerdotes se divide com as reflexões feitas pelo coro, que em Bach sempre representa o povo.