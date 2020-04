Comunidades carentes de Foz recebem máscaras de proteção

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, através da Secretaria de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, iniciou na manhã dessa quinta-feira (23) a distribuição de 2 mil máscaras de pano a comunidades carentes, com auxílio de voluntários.

As máscaras foram fabricadas por detentas da Penitenciária Feminina, e por mais de 30 mulheres integrantes dos Clubes de Mães. O trabalho é fruto de uma parceria com a Prefeitura Municipal, que fez a doação de tecidos e aviamentos.

A ação iniciou começou pela Vila União e seguiu também para a Vila Bancária, onde os servidores entregaram as máscaras as máscaras de casa em casa. A projeção, de acordo com a secretária é distribuir 100 mil máscaras à população mais carente. A entrega contará com auxílio de servidores e acontecerá três vezes por semana.

Os servidores dividiram-se em grupos e realizaram uma operação pela Vila União no período da manhã para fazer a entrega das máscaras