Como retomar a vida sexual após cirurgia de próstata

Passar por uma cirurgia de remoção de próstata para retirada de câncer gera dúvidas e inseguranças. Mesmo que a recuperação e cura da doença sejam os pontos mais importantes, a vida sexual pós-cirurgia também é outro fator que preocupa a maioria dos homens que passa pelo procedimento de prostatectomia.

Para o uro-oncologista Marcos Tobias Machado, os principais riscos para a vida sexual, no caso de cirurgias de remoção de próstata, estão na perda da ereção, com insuficiência do pênis para atingir uma penetração firme na vagina da parceria, distúrbios na ejaculação, no controle urinário e na esfera do psiquismo. “Todas estas condições têm tratamento apropriado, que podem levar a recuperação da função sexual”, explica.

Segundo o especialista, a preservação da função sexual após a cirurgia também depende de outros fatores, como: idade do paciente, a potência prévia antes do procedimento e a preservação ou não dos nervos erigentes. “A inervação do pênis é composta por dois nervos denominados erigentes, que passam pela região posterior e lateral poucos milímetros de distância da cápsula prostática. Nas cirurgias de remoção da próstata pode haver necessidade de ressecção dos nervos, quando a doença se estende e invade tecidos fora do órgão”, explica Marcos Tobias.

A utilização de medicações orais ou injeções antes da cirurgia pode ajudar no sentido de melhorar o padrão de potência prévia à intervenção cirúrgica. “Isto nos dá uma ideia melhor da chance de recuperação da ereção após a cirurgia”, explica Marcos Tobias. Ele explica que a recuperação completa da potência pode levar até três anos: “Alguns problemas podem ser reversíveis no tempo, podendo demorar meses ou mais tempo para uma recuperação funcional”.

Com opções de tratamento é possível utilizar medicações orais, injeção intracavernosa e litotripsia extracorpórea (tem como função a regeneração dos vasos para melhorar a ereção). Apenas depois disso, caso não haja melhora na rigidez peniana, é que é indicado o implante de prótese peniana num período mínimo de um ano e meio após a cirurgia.

Recomendações para recuperação

De acordo com o urologista Marcos Tobias, logo após uma cirurgia de próstata é iniciado o uso de medicação oral diária após dez dias do ato cirúrgico. “Isso normalmente ajuda numa recuperação mais precoce da ereção. Para casos com necessidade mais precoce de atividade sexual, recomendamos o uso de injeções intracavernosas após 30 dias da cirurgia, com ótimos resultados. Já a litotripsia extracorpórea poderia melhorar também a ereção, permitindo uma reabilitação mais rápida”.

Além dos cuidados e das recomendações médicas, a função sexual como um todo depende de múltiplos fatores como a irrigação do pênis, a inervação do órgão, fatores hormonais, psicológicos e externos – como a cirurgia de próstata.

Para uma atividade sexual satisfatória, o homem deve ter uma boa saúde, com alimentação adequada, atividade física, bom período de descanso, redução de stress, checagem básica de saúde, incluindo investigação e tratamento de hipertensão arterial, diabetes, doenças neurológicas e hormonais, dentre as mais frequentes. “O prazer na atividade sexual está também diretamente associado a uma vida psíquica saudável, principalmente quando se fala do relacionamento interpessoal com a parceira”.