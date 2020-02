Como e por que usar especiarias em drinks?

Há alguns poucos anos, os bares e baladas foram tomados por uma variedade de drinks contendo ervas e especiarias em sua receita. Dentre eles, destaca-se a gin tônica, que vem se renovando e é muito pedida no verão devido à sua refrescância.

Hibisco, cravo-da-índia, cardamomo, manjericão, noz-moscada, canela, anis-estrelado, gengibre e até tomilho. Essas são algumas das especiarias que vêm conquistando cada vez mais adeptos nas noitadas brasileiras.

Muito valorizadas desde o período mercantilista, quando os europeus começaram a tirar o monopólio dos árabes sobre o seu comércio, as especiarias são alimentos de origem vegetal empregados com diferentes funções, como tempero e medicamento.

Antes, predominante em pratos, agora, as especiarias também invadiram os copos e vêm se tornando ingredientes fundamentais para a preparação de drinks. Versáteis, harmonizam quando são misturadas a diferentes bebidas, como vodka, gin e cachaça, além de combinarem com frutas, como a laranja, o maracujá e o limão.

Como preparar

Capazes de conferir sabores únicos, as especiarias devem ser preparadas sob medida para os coquetéis, se não podem deixá-los enjoativos ou se sobressair à bebida.

A quantidade de especiarias depende basicamente de dois fatores: o que você quer preparar e qual bebida vai usar. É possível fazer infusões, licores, drinks refrescantes ou mais encorpados. A forma mais simples de usar as especiarias é misturá-las às bebidas já prontas para liberarem seu sabor e aroma.

Como combinar

Algumas especiarias costumam cair bem com várias bebidas e ser mais populares, como o gengibre e o manjericão — bastante usado na gastronomia italiana. A caipirinha, o drink mais brasileiro de todos, aceita uma infinidade de combinações, desde cravo-da-índia até gengibre e hortelã.

Bastante consumido em países como a França, o anis-estrelado costuma ser uma aposta mais inovadora para os que preferem sabores mais excêntricos. O açafrão, extraído de flores, costuma colorir pratos como a paella espanhola. Contudo, ele também pode ser misturado ao clássico dry martini, com vermute seco e azeitona.

Outra especiaria mais diferente para os consumidores brasileiros é o cardamomo, muito usado na cozinha indiana. Uma opção ousada de drink é misturá-lo com rum, abacaxi, hortelã, limão e amêndoas.

Mais adocicados

Estrela de doces adorados pelos consumidores, a canela continua formando uma dupla imbatível com a maçã ao serem misturadas com vodka, licor de maçã-verde e Cointreau para flambar. O toque final vem quando a bebida é polvilhada com canela em pó.

Outra boa combinação é cachaça, purê de manga, polpa de maracujá, suco de laranja-bahia, lascas de gengibre e xarope simples. De sabor mais adocicado, basta bater todos os ingredientes na coqueteleira, coar e servir.

Mais cítricos

Já o capim-santo, também chamado de erva-cidreira, possui um sabor mais cítrico e forma uma boa mistura com a vodka, o licor de maçã-verde e o suco de abacaxi. Apesar de ser famoso para a preparação de chás ou infusões, ele vem conquistando fãs quando usado como ingrediente de coquetéis.

A gin tônica, originária da mistura entre gin e água tônica, pode ser incrementada com uma canela em rama e uma rodela de limão-siciliano contendo até três cravos-da-índia. Outra opção é acrescentar apenas o alecrim, o que confere mais frescor à bebida.

Tem até apimentado

Uma combinação ousada são as bebidas que têm pimenta em sua constituição. Um exemplo disso é o shot feito com vodka, maracujá e pimenta-malagueta. Servido em bares na região central de São Paulo, esse drink picante pode ser um bom acompanhante de petiscos.

Mais discreto do que a pimenta-malagueta, o gengibre também apresenta um sabor levemente apimentado. Popularmente usada no quentão das festas juninas, essa especiaria também pode ser misturada à vodka, aromatizante de toranja, limão-siciliano e tati.

Para quem gosta de ousar em combinações e experimentar diferentes sabores e aromas, as especiarias são um mundo à parte quando o assunto é preparação de coquetéis. Na sua próxima festa de aniversário, compre algumas e inove no cardápio oferecido aos convidados.

