Comissão pede cassação do mandato de Damasceno Junior

A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Cascavel apresentou na amanhã desta quinta-feira (21) o relatório final do caso que envolve o vereador Damasceno Júnior (DC).

O relator vereador Misael Júnior (PSC) votou pela cassação do mandato de Damasceno e foi seguido pelos demais membros da comissão: Olavo Santos (presidente), Josué de Souza (PTC), Pedro Sampaio (PSDB) e Romulo Quintino (PSL).

A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar apura a conduta do vereador Damasceno Júnior, acusado pela ex-assessora Elidnéia dos Santos Silva de ter se apropriado de parte de seu salário enquanto atuou como funcionária da Câmara em 2018. Outros assessores também confessaram que devolviam parte do salário.

O presidente da Câmara, Alécio Espínola, deve convocar uma sessão extraordinária para submeter o parecer ao plenário, que decide em definitivo se cassa o mandato de Damasceno Junior.

Assista o AO VIVO feito logo após a leitura do relatório do caso na Câmara de Vereadores de Cascavel: