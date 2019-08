Começam as audiências públicas do Plano Plurianual 2020-2023

A elaboração do Plano Plurianual 2020-2023 entra na terceira etapa, com a realização de audiências públicas para apresentação dos programas do Governo do Estado que estão em andamento e a coleta de sugestões da população para o aprimoramento do documento final. O governador Carlos Massa Ratinho Junior fará a abertura da primeira audiência, na manhã desta quinta-feira (22), no auditório do Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba. Outras cinco audiências serão realizadas no interior do Estado na próxima semana.

O Plano Plurianual (PPA) é o principal instrumento de planejamento de médio prazo da administração pública. Ele tem duração de quatro anos, com início no segundo ano do mandato do chefe do Poder Executivo e término no final do primeiro ano de seu sucessor, de modo a permitir a continuidade do processo de planejamento.

As audiências públicas serão coordenadas pelo Secretário do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge. “No PPA anterior foram realizadas três audiências, mas dobramos esse número para tornar o processo ainda mais transparente e para permitir maior participação da população”, explica o secretário.

Além de Curitiba, as outras cinco audiências serão realizadas em Ponta Grossa (dia 26), Apucarana (27), Umuarama (28), Cascavel (29) e Guarapuava (30). Como já aconteceu na primeira etapa, de consulta pública, os paranaenses também poderão conferir a agenda, conhecer os programas e participar com sugestões por meio da plataforma digital www.planejaparana.pr.gov.br.

As próximas etapas do PPA consistem na consolidação dos programas no formato de Projeto de Lei e aprovação pela Assembleia Legislativa.