Começou hoje o fumacê no Bairro Alto Alegre

A partir das 5h desta quinta-feira um carro começa a percorrer ruas do Bairro Alto Alegre, região oeste de Cascavel, espalhando uma fumaça que tem como principal função matar mosquitos, especialmente o temido Aedes aegypti. É o conhecido fumacê.

Segundo a Divisão de Vigilância em Saúde Ambiental, a aplicação com UBV (Ultra Baixo Volume) será feita com a caminhonete da Secretaria de Estado da Saúde. Ela é especialmente equipada para fazer a pulverização do inseticida. O fumacê só é liberado em situações em que as demais ações de combate ao mosquito não foram suficientes para conter o alto índice de infestação do Aedes aegypti e diante do elevado número de casos de dengue notificados. Isso porque, dos 82 casos de dengue confirmados em Cascavel, 47 são do Bairro Alto Alegre.

Horários e cronograma

As aplicações tiveram início às 5h desta quinta-feira (21), mas o trabalho foi interrompido por conta dos fortes ventos. De acordo com a assessoria da Prefeitura, o trabalho deve retornar no período da tarde.

Serão duas aplicações ao dia. A segunda começa às 17h, até o limite máximo de 22h. O carro do fumacê circulará na região dos Bairros Alto Alegre, Palmeiras, Santo Onofre e Aclimação durante 40 dias. Serão realizados cinco ciclos, abrangendo 233 quarteirões. O carro de som passará fazendo divulgação prévia em cada região. Em caso de chuva, a aplicação será avaliada diariamente.

“Reforçamos que o fumacê será somente nestas localidades. A autorização é feita pela Secretaria da Saúde, com base no LirAa, número de casos notificados e casos confirmados”, reforça a diretora da Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi.

De acordo com ela, o fumacê elimina apenas o mosquito, e não atinge criadouro/foco, por isso, a população precisa continuar fazendo a tarefa de casa: eliminar possíveis criadouros.

Orientações aos moradores

Para melhor efeito do fumacê os moradores devem abrir os imóveis. Como forma de proteção, devem recolher os animais antes da aplicação, cobrir gaiolas, proteger alimentos, tampar caixas de água e proteger pessoas alérgicas ou com problemas respiratórios.