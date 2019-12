Combate à dengue mobiliza toda a estrutura do Governo do Estado

O Governo do Estado mobilizou toda a sua estrutura para ações integradas de combate à dengue, durante esta quarta-feira (18) de dezembro, dando início a série de atividades que serão realizadas ao longo dos próximos meses.

Ao longo dia, foram disparados quase 1 milhão de mensagens de alerta contra a doença e de ações de prevenção: para 500 mil celulares cadastrados na Defesa Civil; 300 mil cadastrados no portal Paraná Inteligência Artificial (PIÁ) e 96 mil a caminhoneiros que atuam com transporte de cargas no Porto de Paranaguá.

Todos os sites e redes institucionais dos órgãos estaduais foram personalizados com a campanha, que fortalece a mensagem “Dengue Mata, mude sua atitude, elimine os criadouros do mosquito”. O Serviço Social do Comércio (Sesc) participou em diversas ações no Estado.

O município de Quinta do Sol, que está em epidemia e com 179 casos confirmados da doença, recebeu o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que falou com a comunidade, profissionais de saúde sobre a importância de ações e mutirões de limpeza e eliminação de criadouros do mosquito.

As regionais no Interior de todos os órgãos estaduais se mobilizaram e realizaram ações integradas. No Litoral, houve mutirão para orientação da população em locais de grande circulação de pessoas, como no Ferry Boat de Guaratuba e nas travessias para a Ilha do Mel.

ALUNOS E PROFESSORES – A Secretaria da Educação organizou, junto aos Núcleos Regionais e as 2.143 escolas estaduais, uma série de atividades, como mutirões de limpeza nas escolas e no entorno, com a participação de alunos e funcionários; distribuição de panfletos e palestras de orientação à comunidade local.

O secretário da Agricultura, Norberto Ortigara gravou um vídeo enviado pelo endereço eletrônico para todos os servidores do órgão alertando sobre a necessidade da mobilização em razão da gravidade da doença. Em Cascavel, a mobilização reuniu vários órgãos estaduais, entre eles os ligados à agricultura, e entidades civis em frente a Catedral Nossa Senhora Aparecida. Foram realizadas ações nas regionais de Laranjeiras do Sul, Francisco Beltrão e Ivaiporã. Já em Paranaguá, os servidores discutiram as providências a serem tomadas em reunião das regionais litorâneas.

PORTUÁRIOS – Trabalhadores, caminhoneiros e funcionários da empresa pública Portos do Paraná participaram de um grande mutirão. Em Paranaguá, as ações aconteceram no cais do porto, no prédio administrativo da empresa pública e no pátio de triagem de caminhões.

No Pátio de Triagem de Caminhões, também teve orientação e distribuição de panfletos, com apoio da Associação dos Terminais do Corredor de Exportação de Paranaguá (Atexp). Mesmo quem não tinha carga para descarregar no porto, recebeu o conteúdo: 96 mil motoristas cadastrados no sistema Carga Online receberam mensagem pelo celular sobre a campanha.

A Superintendência de Diálogo e Interação Social (Sudis) atuou na região do Boqueirão, em Curitiba, nas margens do rio Belém e entorno. Foram visitadas três cooperativas de catadores de reciclados. Além disso, servidores do órgão distribuíram material nas empresas, às pessoas e nas residências.

Servidores da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) realizaram mutirão para orientação e entrega de material no Terminal do Guadalupe, um dos mais movimentados da capital. Também houve mobilização na Secretaria da Fazenda. Servidores atuaram para divulgar o alerta e as ações da campanha aos transeuntes em frente à sede da Secretaria, no centro da capital.

Uma intensa mobilização aconteceu na sede da Secretaria da Infraestrutura e Logística, que abriga também o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR), a Ferroeste e a Paraná Edificações. Houve entrega de material e informações sobre a campanha. Nesta quinta-feira, os funcionários farão ação no entorno da sede, na avenida Iguaçu, em Curitiba.

Museus e outros espaços culturais pertencentes ao Governo do Estado também participaram do mutirão para divulgar o alerta sobre a doença e ações de prevenção. Funcionários da Agepar (Agência Reguladora de Serviços Públicos e Delegados de Infraestrutura) levaram a campanha a diversas praças de pedágio nas rodovias do Estado.

PALESTRA – O Detran-Paraná promoveu palestra com a especialista Jociene Pimentel, da Secretaria de Estado da Saúde. Realizada na sede do Detran, em Curitiba, a palestra foi transmitida pelas telessalas para todas as Ciretrans do Interior e também ao vivo no youtube.

Os colaboradores do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) participaram de palestra de conscientização sobre os riscos da dengue e sobre como localizar focos do mosquito. Brigadistas, cipeiros e voluntários realizaram uma vistoria no campus CIC do Instituto para localizar focos do mosquito.

Além disso, durante o dia, os voluntários distribuíram material sobre os riscos da doença na saída do refeitório, nos laboratórios e nas empresas sediadas no Parque Tecnológico da Saúde.

O BRDE Paraná também apoiou a campanha distribuindo material para funcionários e clientes durante o dia todo. Além disso, foi enviado um e-mail marketing de divulgação da campanha para todos os clientes ativos do Estado.

Também na Celepar, a equipe de infraestrutura fez um mutirão para conferir e combater possíveis focos em toda a empresa. A Sanepar enviou email corporativo para seus 7 mil empregados com o alerta sobre a doença. Leituristas de algumas localidades do Interior passaram a entregar. A Fundação Araucária divulgou o material da campanha na sua página na internet e também enviou a todas as universidades estaduais.

AÇÃO CONJUNTA – No Palácio das Araucárias, a Secretaria da Administração e da Previdência e a Secretaria do Planejamento realizaram uma ação conjunta. Palestra, distribuição de material informativo aos servidores e ao público em geral e um mutirão de limpeza nas áreas externas do Palácio fizeram parte das atividades, com a participação dos secretários Reinhold Stephanes (Administração) e Valdemar Bernado Jorge (Planejamento).

Na Procuradoria-Geral do Estado, a procuradora-geral Letícia Ferreira da Silva liderou a distribuição de material entre os funcionários. Os procuradores promoveram também uma panfletagem na rua, em frente ao prédio da PGE, no centro de Curitiba. A Junta Comercial do Paraná mobilizou boa parte de sua equipe para conscientizar sobre os riscos da doença. Mutirão de limpeza na área externa da sede, para identificar pontos de água parada e que podem ser focos do mosquito. Além disso, funcionários entregaram material informativo ao público.

Na Paranaprevidência o Dia D de Combate à Dengue foi marcado pela panfletagem junto aos beneficiários que estiveram na Central de Atendimento da instituição para fazer o recadastramento, além dos colaboradores do órgão.

Sesc realiza ações em diversas cidades

O Serviço Social do Comércio – Sesc Paraná também intensificou as ações de Educação em Saúde de prevenção às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. As unidades de serviço do Sesc que não estão em recesso – Estação Saudade, em Ponta Grossa;Sesc Caiobá, Sesc Paço da Liberdade e Administração Regional, em Curitiba, realizaram ação de conscientização com profissionais da saúde e a população. A entidade fez alerta especial em relação aos cuidados preventivos que podem auxiliar na reversão do panorama de propagação da doença.