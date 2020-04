Com investimentos esperados a anos, Sanepar leva esgoto a bairros de Umuarama

Com investimentos de R$ 1,8 milhão, a Sanepar deu início à obra de ampliação da rede coletora de esgoto em Umuarama. Estão sendo implantados 16 km de rede que vão atender mais de 800 famílias dos bairros Jardim Aeroporto, Tarumã e Jardim das Graças 2 e 3. A obra será concluída até o fim deste ano.

De acordo com o gerente regional de Umuarama, Carlos Henrique Gonçalves, as obras atendem a uma reivindicação da prefeitura e estavam previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). “Esses investimentos são esperados pela população há vários anos e vão contribuir, significativamente, com a qualidade de vida e com a saúde das famílias que serão atendidas pelo empreendimento”, ressaltou Gonçalves.

Para atender aos cinco bairros, a Sanepar irá implantar 7 km de rede no Jardim Aeroporto, 3,5 km no Jardim Tarumã, 2 km no Jardim Bourbon e mais 3,5 km nos Jardins Garças 2 e 3 e vão ampliar ainda mais o esgotamento sanitário que já atinge 93% da população.