Com intervalo de uma hora, dois homicídios são registrados em Foz do Iguaçu

Num intervalo de uma hora, duas pessoas foram assassinadas na noite desse domingo (11) em Foz do Iguaçu.

A primeira morte foi registrada por volta das 20h no bairro Cidade Nova. Uma mulher foi atingida por um disparo de arma de fogo no coração e morreu na hora. Katia Barbosa Faria de 32 anos foi morta no mesmo bar onde ocorreu uma chacina com quatro mortos em março.

O segundo homicídio foi registrado por volta das 21h no Jardim Santa Rita, região do Três Lagoas. Eder Augusto Capra de 40 anos foi atingido por quatro disparos de arma de fogo e morreu no local. Com a vítima foram encontrados R$ 4,4 mil o que indicaria uma emboscada.

Segundo a polícia, não há nenhuma ligação entre os crimes.

A Polícia Civil não passou detalhes dos crimes para não atrapalhar as investigações.

Informações: Play Notícias de Foz