Com campanha histórica, FC Cascavel termina 1ª fase do Paranaense 2020 na vice-liderança da competição

Disputando a 1ª divisão do Campeonato Paranaense desde 2015, pelo sexto ano seguido, a temporada 2020 do Futebol Clube Cascavel já entrou para a história do clube, como a melhor no Estadual desde 2008, ano de fundação da Serpente Aurinegra.

Logo na estreia do Paranaense desse ano, o FC Cascavel foi até a capital do Estado, enfrentar o Coritiba, que venceu o jogo por 2×1. Mesmo com a derrota, a Serpente Aurinegra já mostrou estar mais forte e preparada para a competição.

Na 2ª rodada do Estadual, o time do FC Cascavel fez sua estreia em casa, e diante da sua torcida venceu a equipe do Operário por 1×0. Na 3ª rodada, o duelo local contra o time do CCR. E no “Clássico do Veneno” quem levou a melhor foi a equipe do FC Cascavel, que venceu o jogo por 3×0.

A 4ª rodada foi de muita emoção com a vitória de virada fora de casa por 2×1 sobre o Paraná Clube, só veio nos acréscimos do 2º tempo. Esse resultado foi a quebra de um tabu, já que a Serpente Aurinegra nunca tinha vencido fora de casa uma equipe da capital.

Pela 5ª rodada, mais um resultado positivo do time amarelo e preto, desta vez sobre a equipe do PSTC por 3×1. A sequência de bons resultados foi além: pela 6ª rodada, jogando em casa, o adversário da vez foi o time do Athletico Paranaense, e diante de quase 15 mil torcedores, o FC Cascavel fez bonito e venceu por 1×0.

O desafio da 7ª rodada foi contra a equipe do Rio Branco de Paranaguá, e jogando fora de casa o time da Serpente Aurinegra saiu atrás do placar, mas buscou o empate, que garantiu o 6ª jogo de invencibilidade no Estadual. Já na 8ª rodada aconteceu o duelo regional contra a equipe do Toledo, o famoso “Clássico da Soja”, que terminou empatado em 1×1. Na 9ª rodada, o time do FC Cascavel foi até Cianorte, onde perdeu por 3×1. Voltando a jogar em casa, pela 10ª rodada, os comandados do técnico Marcelo Caranhato fizeram bonito e venceram o Londrina por 3×1.

Finalizando a campanha da 1ª fase da competição, no último domingo a Serpente Aurinegra venceu o time do União de Francisco Beltrão pelo placar de 3×2. O resultado garantiu ao FC Cascavel a 2ª colocação do campeonato até aqui. “Uma campanha belíssima, e os números chamam a atenção. São 23 pontos, acredito que dificilmente uma equipe do interior vai conseguir chegar nessa pontuação. Marcamos história, o nome está agora gravado no clube, e esse foi sempre meu propósito quando fui contratado em outubro do ano passado: escrever uma bela história no Futebol Clube Cascavel”, destacou o técnico, Marcelo Caranhato.

Ocupando a vice-liderança do Estadual após 11 rodadas, o FC Cascavel terminou a 1ª fase da competição com 7 vitórias, sendo 5 seguidas, 2 empates e apenas 2 derrotas. Antes disso, a melhor colocação da Serpente Aurinegra no Paranaense tinha sido no ano passado, quando o clube terminou a competição na 7ª colocação, com 15 pontos e garantiu uma vaga para o Brasileirão da Série D deste ano.

Outros números também chamam a atenção: a equipe aurinegra marcou 20 gols, sofreu apenas 12 e, portanto, tem um saldo de 8, o 3º melhor da competição, ficando atrás apenas de Coritiba e Athletico Paranaense. O público também impressiona! Em média, 6.500 torcedores compareceram aos 5 jogos no Estádio Olímpico Regional.

Caranhato também destacou que os bons resultados vieram do trabalho em conjunto e falou sobre a paralisação do Estadual, devido à pandemia do COVID-19 (Coronavírus). “Essa campanha é um trabalho em conjunto, comissão técnica, diretoria e os atletas, que entenderam a ideia de jogo proposta e conseguiram executar dentro de campo. Deixamos uma boa imagem nessa fase de classificação do Estadual, e agora ficamos no aguardo para ver qual será a decisão da Federação Paranaense de Futebol em relação à pandemia do Coronavírus. Queremos dar sequência para confirmar essa boa campanha e esse momento especial do time”.

Em 2015, ano em que a Serpente Aurinegra estreou na principal divisão do futebol Estadual o clube terminou em 8º lugar com 14 pontos conquistados. Já em 2016, o time fez apenas 12 pontos, terminando o Paranaense na 9ª colocação. Em 2017, a campanha foi um pouco melhor. Com 14 pontos, o time cascavelense conquistou o 7º lugar na classificação geral. No ano de 2018, a Serpente Aurinegra manteve a média de resultados, e conquistou 13 pontos, terminando o campeonato na 8ª posição no geral.

“A história mostra a grande evolução do Futebol Clube Cascavel no campeonato Estadual. Isso é fruto de muito trabalho, planejamento e organização. Com a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D conquistada em 2019, conseguimos ter um calendário maior nessa temporada, isso fez com que o clube almejasse coisas maiores. Foi então que buscamos formar uma equipe mais forte e competitiva, já que nesse ano tivemos mais tempo para antecipar e planejar a temporada para duas competições. O resultado de todo esse esforço está aí, uma bela campanha que entrou para a história do clube”, disse o presidente do FC Cascavel, Valdinei Silva.