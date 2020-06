Foram registrados mais 13 casos de covid-19 nas últimas 24 horas em Marechal Cândido Rondon. Com esses pacientes, o município registra nesta quarta-feira (24), 39 casos do novo coronavírus, desses, 25 já estão liberados do isolamento domiciliar.

Já foram descartados 304 casos e 68 pacientes ainda são suspeitos.

Confira o boletim completo: