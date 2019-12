Coluna Esplanada do dia 3 de dezembro de 2019

Marinha dá alerta

A Marinha destacou uma tropa para tentar, sem sucesso até agora, detectar e impedir o avanço das manchas de óleo no litoral brasileiro. Em documento (Ofício 34580) encaminhado à Câmara dos Deputados, ao qual a Coluna teve acesso, a informação é de que, nos últimos três meses, foram mais de 3 mil militares de “56 Organizações Militares”, distribuídos em 20 navios, dois helicópteros, dois grupamentos de fuzileiros e 28 equipes de inspeção naval. “Apesar de todos os esforços”, pontua o documento, “há grande dificuldade para impedir o avanço do óleo, uma vez que seu movimento é influenciado pelas correntes marítimas… o que dificulta sua prévia detecção”.

Oficial

O documento garante que a Marinha atua no combate ao desastre desde 2 de setembro, quando as primeiras manchas de óleo chegaram ao litoral nordestino.

Inferno no verão

A previsão é de que são 40 mil toneladas de óleo à deriva, desprendidos de bloco em alto mar, e que não vão parar de chegar às mesmas praias nos próximos meses.

***Frevo de 2020

Segue o frevo para a disputa da Prefeitura do Recife. Marília Arraes (PT), Túlio Gadelha (PDT) e um bolsonarista estão na fila. O PSB quer João Campos, filho do saudoso Eduardo, mas ele não confirma.

Muita calma…

O delegado da Polícia Federal Gastão Shefer Neto ficou famoso quando se envolveu em uma confusão no acampamento pró-Lula da Silva em Curitiba. Vizinho da Superintendência da Polícia Federal, Shefer quebrou o aparelho de som e comprou briga com a militância.

…nessa hora

Ele é conhecido por ter temperamento difícil entre colegas. Hoje ocupa a chefia de gabinete da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no Ministério dos Direitos Humanos. O cargo tem exigido paciência.

Verde & Amarelo

A Medida Provisória 905/19, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em novembro para criar o contrato Verde Amarelo e alterar a legislação trabalhista, não tem estimativas de impactos fiscais ou de medidas compensatórias suficientes para assegurar sua “plena neutralidade fiscal”.

Saldo no vermelho

A conclusão está em nota técnica da Consultoria de Orçamento da Câmara. No documento, o consultor Mauro da Costa e Silva aponta que “não foram plenamente observadas na edição da MP as normas orçamentárias e financeiras aplicáveis à esfera federal, em especial da Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Memória

A MP visa impulsionar contratação de jovens de 18 a 29 anos no mercado de trabalho e está parada à espera da instalação da comissão para discussão e votação.

***Cegueira & Repúdio

Deputados da Comissão de Cultura da Câmara, comandada por PT e Psol, articulam moção de repúdio à nomeação de Sérgio Nascimento para a presidência da Fundação Palmares. No requerimento, os partidos informam que “Camargo defende a escravidão como algo que foi benéfico para o País, nega a existência do racismo e da importância estrutural do Movimento Negro, além de atacar símbolos da história afro-brasileira”.

PEC da corrupção

Procuradores apontam que a PEC 48/2019, que prevê transferência direta de recursos de emendas parlamentares para estados, DF e municípios, fragiliza o combate à corrupção. De autoria da presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), e relatada em comissão especial pelo deputado Aécio Neves (PSDB-MG), a proposta passou com folga pela Câmara e pode ser aprovada pelo Senado antes do recesso.

Sinal amarelo

Para os procuradores da Câmara de Combate à Corrupção do MP, a PEC “abranda o controle e a vigilância sobre a execução dos valores, que não mais estariam sujeitos à apreciação de órgãos federais atuantes no combate contra a malversação e desvio de verbas públicas”. Se aprovada pelo Senado e promulgada ainda em 2019, a nova regra entra em vigor já em 2020, ano de eleições municipais.