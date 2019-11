Coluna Esplanada do dia 22 de novembro de 2019

Pacote Guedes

Após o envio do pacote de medidas para destravar a economia, o ministro Paulo Guedes assumiu a frente das articulações políticas com o Congresso para tentar acelerar a tramitação das propostas. Depois da aprovação da Reforma da Previdência, o chefe da economia e outros ministros criticaram a desidratação do texto inicial, provocada pela falta de articulação na Câmara e no Senado. Guedes tem priorizado encontros com frentes suprapartidárias e acalmado setores que veem com desconfiança a abertura comercial brasileira.

Tem mais

Apesar do corpo a corpo, o pacote permanece ofuscado por outros temas nas duas Casas, como o debate da prisão em 2ª instância e a PEC paralela da Previdência.

Pro além!

O médium João de Deus teria perdido uns R$ 50 milhões em malas retiradas de suas fazendas na véspera de sua prisão. A Polícia de Goiás está na pista do sumiço.

Mistério

Há algo misterioso ocorrendo na Casa. Um sanitário feminino da Câmara dos Deputados amanheceu ontem com placa na porta: “Uso exclusivo para mulheres”.

Chorão na pista

Fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres apreenderam há dias dois ônibus da Catedral Turismo com placas clonadas na rodovia Goiânia-Brasília. Com apelido de Chorão, o dono da empresa é conhecido das mesas e corredores da ANTT. A agência soltou nota curiosa: que a viação tem registros ok com a autarquia e não é de sua competência as possíveis ilegalidades. Com a palavra, então, a Polícia Rodoviária!

Ormetà

Tem porteiro mudando versão, tem especulações sobre possíveis mandantes, mas o que não muda é o silêncio do acusado de assassinar Marielle Franco, o PM reformado Ronnie Lessa. Há quase dez meses preso, não abriu a boca para delação sobre mandante.

**Sigilo e mistério

Desafeto do clã Bolsonaro, o deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) entregou à CPI das Fake News documento no qual autoriza a transferência de seu sigilo telefônico à comissão. E disse que o Palácio é um “porto seguro de terroristas digitais”

Oi, presidente!

Uma turma marcou para hoje manifestação em frente à casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para pressão de incluir na pauta o impeachment do Gilmar Mendes.

Tempo ruim

O PT consultou a meteorologia ao decidir abortar o “grande ato político em local público” com a presença do ex-presidente Lula na abertura do 7º Congresso Nacional do PT em São Paulo. Em comunicado, o partido diz que “as condições previstas para a noite do dia 22 de novembro não permitirão uma atividade a céu aberto”.

Sem festa

Para tristeza da militância que sonha rever Lula da Silva de perto, a direção do PT informou que o evento será fechado a delegados e observadores na Casa de Portugal.

***Cadê você

Ex-esposa do ex-senador Wilder Morais, de Goiás, Andressa Mendonça fez buzinaço à sua porta para chamar atenção para participar mais da vida dos dois filhos menores – um deles com uma doença que requer atenção especial do pai. Alega que Wilder sumiu.

***Cinco estrelas

Aliás, o ex-senador, conhecido construtor do Estado, é novo o dono do… Hotel Nacional, que está em fase de finalização de reformas na Praia de São Conrado no Rio.

MERCADO

$hoppings

Os shoppings estão migrando para cidades polo do interior do País e cada vez mais com foco na interatividade de consumidores e atividades extras. O comércio virou um detalhe. É o que revela Edmar Barros, superintendente da rede de shoppings do Grupo Paulo Octavio, ao programa Ponto e Vírgula, da rádio JK FM de Brasília, que vai ao ar domingo às 8h < www.jkfm.com.br>. O editor é comentarista político do programa.