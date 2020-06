Coluna Esplanada: COB contra racismo, Esperançoso, A todo vapor,

COB contra racismo

Na expectativa para os Jogos de Tóquio, adiados para 2021, os atletas brasileiros entraram numa rotina de cidadania, além dos treinos. O COB (Comitê Olímpico Brasileiro) prepara programa de ações de enfretamento ao racismo no esporte. A partir de julho, a entidade organiza rodas de conversa e palestras sobre o tema. Para 2021, está prevista a realização de curso gratuito para todas as modalidades para reflexão e debate, a fim de prevenir e superar desigualdades. O projeto surge na esteira do sucesso do Curso de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e Abuso no Esporte, que obteve adesão de mais de 800 atletas e total de 3 mil inscritos.

Farra

No próximo dia 3 de julho completam-se 13 anos da apresentação da PEC 55, que morreu em alguma gaveta do Senado, proposta por Eduardo Suplicy (PT). Acabava com a figura do senador suplente sem voto, e obrigava votação para o substituto.

Aqui, não!

Maior expoente do MDB com mandato no País, o governador do DF, Ibaneis Rocha, subiu na cotação do partido pela posição firme contra a baderna dos 300 do Brasil.

Hereditário

Henrique Abi-Ackel, 38, neto do ex-ministro da Justiça Ibrahim, sobrinho do deputado Paulinho (PSDB), é o novo desembargador do TJMG, nomeado pelo Governador Zema.

A ferro…

Apoiador de primeira hora da criação do Aliança para o Brasil (APB), partido que pode acolher o presidente Jair Bolsonaro numa tentativa de reeleição, o advogado Luís Felipe Belmonte não sentiu qualquer simpatia por parte dos policiais federais que cumpriram mandado de busca e apreensão em sua casa ontem de manhã.

…e fogo

Enquanto o caseiro tentava acordar o patrão, os policiais gritaram que iriam arrombar o portão e não foram sensíveis ao pedido do casal de que esperassem acordar os filhos, de dois e quatro anos de idade. Jurista experiente, Belmonte analisa com calma tudo o que aconteceu em casa durante a operação.

Zzzzz…

Aliás, após a operação, grande grupo de advogados pressionou a seccional do DF e o Conselho Federal da OAB a se posicionarem sobre as buscas na casa de Belmonete. Até o fechamento da Coluna não havia nota.

Faria Tur

Provável que a Abin, que levanta a ficha de potenciais ministros, tenha alertado ao presidente Bolsonaro: Em 2009, Fábio Faria, futuro ministro das Comunicações, foi flagrado viajando com a então namorada Adriane Galisteu e a sogra para os Estados Unidos com dinheiro da verba indenizatória da Câmara dos Deputados.

A todo vapor

Quem fidelizou o cliente antes da crise da saúde, saiu na frente. Franquia de fast food no Terraço Shopping (DF) fatura até R$ 4 mil por dia só com delivery e não demitiu.

Conab Pet

A Conab faz leilão curioso na segunda (22). Serão oferecidas, a bom preço, 29,8 toneladas de ração para gatos e cães, apreendidas em operações policiais. Na validade.

Esperançoso

Direto do asilo na Europa, em entrevista ao canal da Coluna no Youtube, o ex-delegado federal Protógenes Queiroz (que já foi um dos heróis nacionais, a exemplo de Joaquim Barbosa e Sergio Moro) diz acreditar que terá anistia para reverter sua demissão da PF. Aponta perseguição política, e confia em projeto de lei com apoio da base de Bolsonaro no Congresso Nacional. Clique aqui para conferir o vídeo da Entrevista com Protogenes Queiroz

Mãos ao alto!

No papo em vídeo, Protógenes revelou bastidores de operações importantes que acompanhou ou liderou, como o cerco ao ex-deputado “serrador” Hidelbrando Pascoal, e ao magnata Boris Berezovsky, numa abordagem cinematográfica num aeroporto, driblando e neutralizando seus seguranças egressos do Mossad, Legião Francesa e CIA.