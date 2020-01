Coluna Bandeirada:Desafio de Arrancada em Cascavel, Paranaense de Arrancada em Toledo, 24 Horas de Daytona e Rali Minas Brasil

Desafio de arrancada

O Automóvel Clube de Cascavel marcou para 22 de fevereiro a primeira competição no Autódromo Zilmar Beux. Será o primeiro Desafio de Arrancada do ano. As competições serão para carros e motos, com provas a partir das 14h. Orlei Silva, presidente do clube, informa que até o Desafio já terá definido o calendário do Campeonato Metropolitano.

Três cascavelenses no Speed Park

Três cascavelenses estão disputando o Troféu Ayrton Senna de Kart no Kartódromo Speed Park, em Birigui, interior de São Paulo. Akyu Myasava disputa a categoria Júnior Menor; Tiago Schweiger, a Sênior; e Murilo Fiori Barcellos, a categoria F-4 Graduados. Hoje serão realizadas as provas classificatórias e amanhã a Final. Pilotos de vários estados aproveitam o Troféu Ayrton Senna para iniciar a preparação para o Campeonato Brasileiro, que será disputado em julho; e o Mundial de Kart, em outubro, no Speed Park.

Leist faz sua primeira corrida no IMSA

A estreia de Matheus Leist na classe principal do IMSA será neste sábado nas 24 Horas de Daytona. O piloto gaúcho estará na equipe JDC-Miller Motorsports em um quarteto formado com Chris Miller (EUA), Juan Piedahita (Colômbia) e Tristan Vautier (França) no carro 85. Esta será a primeira vez em que Leist correrá em Daytona.

“Estou com uma expectativa muito boa para fazer essa estreia nas 24 Horas de Daytona, onde estarão vários dos melhores pilotos do mundo. A disputa vai estar bem acirrada e confio bastante no trabalho que a equipe vem fazendo desde os primeiros testes. A minha adaptação ao carro tem sido boa e espero fazer uma ótima corrida”, diz Leist, que correrá na classe DPi (Daytona Protype International).

Campeão da F3 Inglesa em 2016, Leist compete nos EUA desde 2017, quando venceu três provas na Indy Lights e foi contratado para correr na Indy no ano seguinte. O piloto fez duas temporadas completas pela AJ Foyt na Indy (2018 e 2019), com destaque para o quarto lugar em 2019 no GP de Indianápolis, sob chuva. Em 2020, além de correr em Daytona, o piloto também está confirmado nas 12 Horas de Sebring, 10 Horas de Road Atlanta (Petit LeMans) e 6h de Watkins Glen.

“Nós começamos andando bem nos testes da primeira semana de janeiro, sempre no mesmo ritmo dos outros Cadillac, do Acura, e a disputa promete bastante. Em uma prova longa como essa, nós precisamos de uma ótima estratégia e estou bem animado para que chegue o dia da corrida. Eu já competi em vários circuitos históricos dos Estados Unidos, como Indianápolis, e poder estrear em Daytona com certeza é mais um momento marcante na minha carreira”, completa Leist.

A programação de Daytona prevê um treino livre hoje e amanhã a largada, às 15h35 (horário de Brasília), com as primeiras horas sendo exibidas no Fox Sports. O canal também transmitirá as últimas horas da corrida a partir de meio-dia no domingo.

Felipe Fraga inicia a carreira internacional

A estreia de Felipe Fraga na temporada 2020 será neste sábado nas 24 Horas de Daytona, uma das provas mais importantes de endurance no mundo. O piloto tocantinense disputará essa corrida pela segunda vez, novamente pela equipe Riley Motorsports, oficial da Mercedes AMG. Em 2019, Fraga chegou em sétimo lugar na sua categoria e agora sonha com a vitória na classe GT Daytona.

“A minha expectativa para começar essa temporada é muito boa. Correr essa prova em Daytona é muito especial e vamos lutar pela vitória na nossa classe. Nós fizemos alguns treinos aqui em janeiro e o carro se comportou muito bem, mostrando evolução em relação ao ano passado, então tenho certeza de que seremos bem competitivos”, diz Fraga, que estará ao lado dos norte-americanos Bem Keating, Lawson Aschenbach e Gar Robinson.

Em 2020, Fraga também está confirmado em diversas provas pelo mundo e segue com apoio da Cimed. O piloto tocantinense fará a temporada completa no exterior após vários anos de conquistas e título na Stock Car em 2016. Logo na próxima semana, Fraga embarca para a Austrália, onde estará também na abertura do Intecontinental GT Series. O piloto também estará em provas Mundial de Endurance (WEC).

Corridas de Fraga já confirmadas em 2020

IMSA – 24 Horas de Daytona (EUA) – 25 e 26 de janeiro

Intercontinental etapa 1- Mount Panorama (Austrália) – 2 de fevereiro

WEC 1 – 6 Horas de Austin / Estados Unidos (EUA) – 23 de fevereiro

WEC 2 – 1000 Milhas de Sebring (EUA) – 20 de março

WEC 3 – 6 Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica) – 25 de abril

WEC 4 – 24 Horas de Le Mans (França) – 13 e 14 de junho de 2020

Intercontinental etapa 2- Spa-Francorchamps (Bélgica) – 25 e 26 de julho

Intercontinental etapa 3 – Suzuka (Japão) – 23 de agosto

Intercontinental etapa 4 – Indianápolis (EUA) – 4 de outubro

Intercontinental etapa 5 – Kyalami (África do Sul) – 22 de novembro

Rali Minas

As inscrições para a terceira edição do Rali Minas Brasil estão abertas e seis estados já serão representados, sendo: Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, com destaque para a cidade de Luiz Eduardo Magalhães (BA) que, até o momento, tem oito inscritos. A prova será realizada de 6 a 8 de março, nas cidades de Patos de Minas e Presidente Olegário (MG), e conta com a organização da Rallymakers. As inscrições antecipadas podem ser feitas pelo site www.rallymakers.com.br, para as categorias carros, UTVs, motos e quadriciclos.

Toledo

A galera da arrancada invade Toledo a partir de hoje para a abertura do Campeonato Paranaense de Arrancada. As provas serão amanhã e domingo, no Autódromo Rafael Sperafico.