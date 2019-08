Coluna Bandeirada do dia 16 de agosto de 2019

Curitibano de Velocidade terá a penúltima etapa no fim de semana

O Campeonato Curitibano de Velocidade no Asfalto abre a fase decisiva neste fim de semana com a realização da penúltima etapa no Autódromo Internacional de Curitiba. A organização será do Automóvel Clube Internacional de Curitiba; a promoção é da M&L Produções Artísticas Ltda; e a supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA). Serão disputadas as categorias Marcas A, Marcas B, Turismo A, Turismo B, Turismo C, Clássicos Força Livre e Clássicos Turismo Light.

Com duas etapas disputadas, Gustavo Magnabosco lidera a categoria Marcas A com 69 pontos, dez a mais do que a dupla Rômulo Molinari/Alexandre Frankemberger. Gefferson Luís de Lima é o primeiro colocado da categoria Marcas B, com 80 pontos, ao passo que Antonio Amorim Carvalho ocupa a vice-liderança, com 63. Na categoria Turismo A, o líder Leonardo Kovalski, com 71 pontos. Ele tem uma vantagem de oito pontos para Jorge Augusto Silva, o segundo na classificação. Henrique Schmitz Basso lidera com folga a categoria Turismo B. Ele tem 73 pontos, contra 38 do vice-líder Mario Diego Broering. Na categoria Turismo C, também com boa vantagem, a dupla Roberto Bonato/Evandro Maldonado lidera com 71 pontos. Maycon Alexandre de Oliveira e José Luís Cavassin dividem a segunda colocação, com 43 pontos cada um.

A categoria Clássicos Força Livre tem acirrada disputa pela liderança. Anderson Andrade está na primeira colocação, com 56 pontos, dois a mais que Armin Kliewer e Maurício Gaudêncio, que dividem a vice-liderança. Já na categoria Clássicos Turismo Light, um ponto separa o líder e o vice-líder. Jéfferson Luís Foitte é o primeiro colocado, com 44 pontos; ao passo que Carlos Henrique Nodari está na segunda colocação, com 43.

Programação

Toda a programação será desenvolvida no sábado e no domingo.

No sábado, os treinos livres serão das 8h às 16h25, divididos por categorias. Os treinos classificatórios serão das 16h30 às 16h45, Clássicos; das 16h50 às 17h05, Turismo A e C; das 17h10 às 17h25, Marcas A e B; e das 17h30 às 17h45, Turismo B.

No domingo, a categoria Clássicos abre a sequência de provas com a largada da primeira prova às 9h15. Às 10h05, primeira prova de Turismo A e C; às 11h, primeira prova de Marcas A e B; às 11h55, primeira prova de Turismo B; às 13h35, segunda prova da Clássicos; às 14h30, segunda prova de Turismo A e C; às 15h35, segunda prova de Marcas A e B; às 16h40, segunda prova de Turismo B; e às 17h25, pódio de toda as categorias.

Leist tem etapa desafiadora na Indy

A Indy está chegando à reta final da temporada e a 13ª etapa será disputada em Pocono neste fim de semana. Piloto da AJ Foyt, o jovem Matheus Leist acredita que essa é uma das etapas mais desafiadores e difíceis da temporada. A prova também é importante por ser a “casa” da ABC Supply, principal patrocinador da equipe e dos pilotos da AJ Foyt. Os treinos serão apenas amanhã, a partir das 10h30 (horários de Brasília). O classificatório será às 13h30 de amanhã e a última sessão de treinos será às 17h. No domingo, a prova terá largada às 15h45 com transmissão ao vivo do BandSports e do DAZN.

Faxinal recebe a quinta etapa do Brasileiro de Motocross

Amanhã e domingo a cidade paranaense de Faxinal vai receber pela primeira vez a caravana do Campeonato Brasileiro de Motocross e entre os participantes estarão representando o Team Rinaldi os pilotos Maiara Basso e Rafael Becker, além dos irmãos João Maurício e Gustavo Maurício Torres.

Essa será a quinta rodada da competição e, de acordo com estimativas dos organizadores, são esperados cerca de 250 inscritos, distribuídos em 12 categorias: Elite MX, MX1, MX2, MX3, MX4, MX5, MX2Jr, MXJr, 65, 50, Nacional-Pró e MXF.

Líder da categoria MXF (Feminina), a gaúcha Maiara Basso está ansiosa para voltar a acelerar em uma etapa do Brasileiro, uma vez que, para as garotas, essa será a segunda etapa do campeonato. “Estou bem animada para essa prova e vou para Faxinal bem preparada, pois venho de uma sequência de provas que me deram ritmo de corrida. Vou com tudo para defender minha liderança e ampliar a vantagem no campeonato”, explicou a piloto, que vai equipar sua moto com os pneus Rinaldi HE 40 na roda dianteira e SR 39 na traseira.