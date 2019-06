Coluna Bandeirada do dia 04 de junho de 2019

Brasil conquista todos os títulos do Sul-Americano

Só deu Brasil no Campeonato Sul-Americano de Kart, encerrado sábado, no kartódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Todos os campeões são brazucas.

Os campeões foram João Cunha, na categoria Sênior; Pedro Aizza, na Codasur Júnior; Heitor Dall’Agnol, na Cadete; e Olin Galli, na categoria Codasur.

Resultados do Sul-Americano/3 primeiros

Categoria Sênior

Pos. Piloto País Tempo

1º) João Cunha Bra 17 voltas

2º) Cláudio de Moraes Bra a 7s108

3º) Evandro Camargo Bra a 7s692

Categoria Codasur Júnior

1º) Pedro Aizza Bra 17 voltas

2º) Lucas Staico Bra a 7s996

3º) Bohdanowicz Lucas Arg a 11s491

Categoria Cadete

1º) Heitor Dall’Agnol Bra 14 voltas

2º) João Pedro Martins Bra a 7s254

3º) Alfredinho Ibiapina Bra a 10s748

Categoria Codasur

1º) Olin Galli Bra 18 voltas

2º) André Nicastro Bra a 0s065

3º) Enrico de Lucca Bra a 4s635

Monteiro e Martins vencem a Copa Truck em Londrina

A chuva prometida para domingo em Londrina se confirmou e a Copa Truck disputou a terceira etapa da temporada 2019 debaixo de um dilúvio na Capital do Café. As condições de pista e de visibilidade baixas proporcionaram corridas emocionantes e acidentadas, que premiaram Beto Monteiro e Renato Martins, ambos da Volkswagen, com as vitórias nas duas provas, respectivamente.

Monteiro ampliou sua sequência de vitórias seguidas para cinco, mas acabou privado da disputa pelo primeiro lugar na segunda por conta de um acidente com Adalberto Jardim e uma punição por ter sido considerado o culpado no episódio. Já Martins largou no pelotão da frente por conta do grid invertido na corrida complementar e tirou vantagem dessa condição, vencendo com facilidade.

Com os resultados, Roberval sai de Londrina na liderança da Segunda Copa, com 34 pontos, seguido de Renato Martins e André Marques com 32, e Beto Monteiro com 29.

A próxima rodada dupla da Copa Truck acontece no dia 14 de julho em Curvelo (MG).

STJD revoga liminar a favor de Thiago Camilo

A Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) revogou a liminar que suspendia a punição ao piloto Thiago Camilo, vencedor da Corrida 1 da etapa de Goiânia. Ele foi punido em 20 segundos por queima de largada. No comunicado enviado à Vicar, a CBA acrescenta que a única punição a Thiago Camilo é a de 20 segundos. A pena volta a vigorar e o julgamento no STJD ainda não tem data marcada. Com a liminar revogada, a vitória da corrida 1 em Goiânia é do paranaense Ricardo Zonta. Rubens Barrichello ganhou a corrida 2. Daniel Serra lidera o campeonato, com 106 pontos, um a mais do que Barrichello.

Cascavelenses brilham na Copa HB20

Os cascavelenses brilharam na segunda etapa da Copa HB 20, disputada sábado e domingo no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina.

Na prova de sábado, a dupla formada pelos irmãos Felipe e Caíto Carvalho, da equipe Sensei, conquistou o quarto lugar. Felipe compete também em dupla com W. Ramasauskas e terminou a prova em sétimo. Edgar Favarin, correndo em dupla com o paraguaio Odair dos Santos, foi o sexto colocado.

Na prova de domingo, Edgar Favarin e Odair dos Santos venceram. Felipe Carvalho foi quarto com Ramasauskas e quinto com o irmão Caíto.

O regulamento da Copa HB20 permite um piloto correr em carros diferentes, competindo no sábado com um parceiro e no domingo com outro.

A próxima etapa da Copa HB20 está marcada para os dias 13 e 14 de julho em Curvelo (MG).

Resultados da Copa HB20

Corrida 1 – Sábado

Pos. Pilotos Tempo

1º) Beto Monteiro 16 voltas em 25m05s550

2º) R. Abbate/F. Andrade a 2s151

3º) R. Sandoval/A. Rabello a 3s063

4º) Felipe Carvalho/Caito Carvalho a 11s527

6º) Edgar Favarin/Odair Santos a 23s467

7º) Felipe Carvalho/W. Ramasauskas a 26s765

Corrida 2 – Domingo

1º) Edgar Favarin/Odair Santos 17 voltas em 26m35s667

2º) R. Sandoval/A. Rabello a 0s848

3º) Beto Monteiro a 10s229

4º) Felipe Carvalho/W. Ramasauskas a 12s350

5º) Felipe Carvalho/Caíto Carvalho a 14s897

Classificação da categoria Pro

Pos. Pilotos Pontos

1º) Adriano Rabello 50

2º) Diego Augusto 47

3º) Raphael Abbate 47

4º) Odair Santos/Edgar Favarin 39

5º) Beto Monteiro 32

6º) Roger Sandoval 27

7º) Felipe Carvalho 25

8º) Fernando Júnior 23

9º) C. Bonnermann/L. Bonnermann 21

10º) Caito Carvalho 20