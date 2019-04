Coluna Bandeirada do dia 04 de abril de 2019

Brasileiro de Rali já tem 20 carros inscritos para 1ª etapa

As inscrições seguem abertas, mas até agora já são mais de 20 carros garantidos para a disputa da primeira etapa do ano nos Campeonatos Brasileiro e Gaúcho de Rali de Velocidade, na cidade gaúcha de Estação, de 12 a 14 deste mês.

A prova já está pronta e aos poucos a comissão organizadora, a cargo do Automóvel Clube de Estação (ACE), vai divulgando detalhes do evento de 2019.

Ao todo, o rali terá 13 especiais entre sábado e domingo. Mas a programação começará ainda na sexta-feira, dia 12, com o shakedown (treino livre para as equipes), como uma das novidades da etapa deste ano. Também haverá na sexta a largada promocional, apresentando os competidores no centro da cidade.

Entre os pilotos que já garantiram presença na prova estão os campeões do Brasileiro, os paranaenses Sandro Suptitz/Eduardo Ortolan (categoria RC4 – 4×2) e os paulistas Paulo Nobre/Gabriel Morales (categoria RC2 – 4×4).

Também já se inscreveram os campeões do Gaúcho de Rali em 2018, Cristiano Beus/Francli Fusinato (categoria Rc3 – 4×2). A organização acredita em um grid ainda maior, já que há tempo para novas inscrições.

Hoje comemora-se o dia do Jipeiro

Hoje comemora-se o Dia do Jipeiro – pessoas que possuem como hobby a prática do fora de estrada, seja se aventurando por trilhas e encarando obstáculos naturais a bordo de um 4×4 (sem ter compromisso com o relógio) ou participando de uma competição (raid, indoor, rali de regularidade etc).

Criado na década de 1940 para servir o Exército dos Estados Unidos na 2ª Guerra Mundial, o projeto do primeiro utilitário leve com tração 4×4 teve sua concepção pela American Bantam. Posteriormente, as plantas originais foram repassadas à Willys e à Ford, com primeira encomenda de 4.500 unidades (dividido entre as fabricantes).

De lá pra cá muitas histórias foram registradas, com 4×4 criados e lançados por diversas marcas. A tecnologia e a modernidade transformaram gradualmente esses tipos de veículos e, hoje, temos vários utilitários pelas ruas que conciliam robustez, desempenho e conforto.

Com o passar do tempo, os jipes conquistaram um legado de fãs e, no Brasil, são milhares de homens, mulheres e crianças que compartilham dessa paixão por 4×4. Mostra disso é a quantidade de eventos off-road pelo País, a exemplo do Transcatarina, que reúne mais de 800 adeptos em uma única semana no meso lugar. Para se ter uma ideia, a edição de 2019 será realizada de 9 a 13 de julho, entre Fraiburgo e Blumenau (SC), e já conta com mais de 160 veículos inscritos (a expectativa é reunir 250 carros, nas categorias de competição – Máster, Graduados, Turismo, Turismo Light, Turismo Iniciante, Pais e Filhos -, e de passeio – Passeio Radical e Adventure). As inscrições estão abertas no site www.transcatarina.com.br.

Mitsubishi

Curitiba recebe neste sábado dois ralis simultâneos da Mitsubishi Motors: o rali de regularidade Mitsubishi Motorsports e o rali de aventura e tarefas Mitsubishi Outdoor. Não é necessário experiência e a prova é destinada para famílias e amigos, que podem se divertir em belas paisagens a bordo dos veículos 4×4. As inscrições podem ser feitas no site mitsubishimotors.com.br. Não há taxa para participar dos ralis: cada carro faz a doação de uma cesta básica e seis produtos de higiene pessoal, que são destinados a instituições assistenciais da região onde a prova é realizada. Podem participar veículos Mitsubishi com tração 4×4 das linhas Pajero, L200, ASX, Eclipse Cross e Outlander (no Outdoor).

Fórmula Indy

A terceira etapa da temporada da Fórmula Indy será disputada domingo, com a realização do GP Barber, no Alabama (EUA). A largada será 17h15 (horário de Brasília).

Mick Schumacher

Mick Schumacher foi a sensação dos testes da Fórmula 1 no Bahrein. Na terça-feira, treinando com um carro da Ferrari, foi o segundo mais rápido, e ontem, com um carro da Alfa Romeo, foi o sexto.

Stock 500

A temporada 2019 da Stock Car começa neste fim de semana com uma prova histórica: a etapa do Velopark (RS) marcará a corrida de número 500 da história da categoria, que está completando 40 anos. O Velopark também terá a etapa de abertura da Stock Light.