Coluna ADI do dia 24 de julho de 2019

Dois do Paraná

Entre os 81 senadores, 15 dispensaram o auxílio-moradia de R$ 5,5 mil por mês e tampouco ocupam um imóvel funcional. Na lista dois paranaenses: Alvaro Dias (Pode) e Oriovisto Guimarães (Pode).

Uso das redes

Pesquisa Datafolha de julho mostra que 72% dos brasileiros têm conta em ao menos uma rede ou aplicativo social. O WhatsApp está na frente com 69%, seguido de Facebook (59%), Instagram (41%) e Twitter (16%). Os usuários do Whats apontam como assuntos mais relevantes: família (39%), trabalho (31%), política (30%), amigos (15%), futebol (14%), escola (13%) e religião (12%). Dos entrevistados, 50% afirmaram que discutem política no Whats e citam o PSL como partido de preferência.

Dentro da lei

Curitiba recebe no próximo dia 30 o Fórum Dentro da Lei, que terá painéis com o deputado Efraim Filho (DEM-PB), o secretário Renê Garcia Junior (Fazenda) e o jornalista Augusto Nunes. O fórum faz parte dos debates em curso sobre o sistema tributário, o controle de qualidade de produtos, o contrabando e o descaminho no Brasil. Ontem, São Paulo teve dois seminários a respeito.

Obras retomadas

A Econorte retomou os trabalhos das obras na BR-153, em Santo Antônio da Platina, interrompida várias vezes. A concessionária ainda garantiu que o viaduto, principal obra do trecho, está incluído no pacote e a conclusão está prevista para dezembro deste ano. Na primeira etapa, estão sendo construídas as vias marginais e alças de acesso à cidade, que darão suporte ao trânsito local durante a escavação da rodovia e a construção do elevado.

Microempreendedores

Segundo dados do Empresômetro, o setor responsável por movimentar mais de R$ 1,3 trilhão por ano e que representa 59% das indústrias brasileiras são microempreendedores. São artesãos, vinagreiros, fabricante de sucos e velas. As pequenas empresas também fortalecem o time, com 38% do total. O Paraná tem registrado 105.460 empreendedores.

Acabou o papel

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), e o 1º secretário, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), assinaram eletronicamente o ato número 1 que determina o uso do sistema eletrônico de informação para os processos e documentos do legislativo. Na prática, o sistema vai acabar com o uso do papel.

“Tempo para virada”

“A campanha acabou. Frases de efeito devem dar lugar a ações. Discursos não as substituem. Há tempo para a virada” – do senador Alvaro Dias (Pode-PR), após o Datafolha mostrar que 39% dos brasileiros afirmam que o presidente Jair Bolsonaro não fez nada que mereça destaque.

Medo da violência

A maioria dos brasileiros – 84% – já não atende ao telefone quando está na rua. Entre as mulheres, o índice é maior: 88%. Das 2.532 pessoas entrevistadas pela pesquisa Panorama Mobile Time, 1.184 responderam que já tiveram um aparelho roubado ou furtado. Dessas, a maioria foi vítima de roubo: 62%.

Em obras

O DER-PR confirmou que a empresa contratada para os reparos da PR-542, trecho entre Colorado e Itaguajé, já mobilizou mão de obra e equipamentos para retomar os serviços na rodovia. Os trabalhos devem começar em agosto. O trecho de 30 km está todo esburacado e precisa de reparos urgentes.