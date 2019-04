Coluna ADI do dia 04 de abril de 2019

Ratinho e Guedes em Foz

O governador Ratinho Junior e o ministro Paulo Guedes (Economia) são esperados neste sábado (6) em Foz do Iguaçu na quarta edição do Simpósio Nacional de Varejo e Shopping.

Londrina capital

Na próxima semana, dias 10 (quarta-feira) e 11 (quinta-feira), o governador Ratinho Junior transfere a sede do governo do Estado para Londrina. Durante esses dois dias, todos os secretários e o gabinete do governador estarão despachando da Expolondrina. Parte da estrutura da Assembleia Legislativa também funcionará no local.

Urgência

Os deputados Luiz Claudio Romanelli (PSB) e Tião Medeiros (PTB) pediram ao governo do Estado que agilize a recuperação de seis rodovias do noroeste e do Norte Pioneiro que se encontram em estado precário de tráfego. Os deputados defendem que o DER faça um contrato emergencial e inicie o mais rápido possível uma operação tapa-buraco nas rodovias.

Commodities

As commodities seguraram o saldo das exportações brasileiras. De janeiro a março, as receitas dos 15 principais produtos da pauta do agronegócio somaram US$ 18 bilhões, 7,8% mais do que em igual período de 2018. Quatro produtos, entre os principais da balança, se destacam neste ano: soja, milho, café e algodão.

Reforma

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou ontem o projeto de lei do governador Ratinho Junior que trata da reforma administrativa no Estado. O projeto segue para Comissão de Finanças e Tributação e depois vai ao plenário para votação ou para receber emendas.

Presidente e relator

O deputado Jonas Guimarães (PSB) foi eleito presidente da Comissão Especial de Análise da PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 1/2019, que extingue as aposentadorias de ex-governadores. O relator será o deputado Cobra Repórter (PSD). Os dois foram eleitos por unanimidade na sessão de instalação da Comissão Especial.

Toma lá da cá

O Governo Bolsonaro indica que vai oferecer cargos a partidos políticos para garantir a aprovação da reforma da Previdência. Antes visto com ojeriza, o toma lá da cá passou a ser citado em entrevistas no Palácio do Planalto. O vice-presidente, Hamilton Mourão, afirmou que o governo deve construir sua base a partir da apresentação clara e transparente de suas propostas. É a velha política sob nova roupagem.

Contra a corrupção

Perto de 200 servidores de secretarias e órgãos estaduais participaram nessa quarta-feira (3) de encontro com a Controladoria-Geral do Estado para alinhar estratégias de combate à corrupção. Eles farão parte dos núcleos de Integridade e Compliance – NIC implantados em suas unidades, junto com o Programa de Compliance, uma das ferramentas do governo do Paraná para combater a corrupção e garantir confiabilidade à administração pública.

Orgânicos em alta

O mercado brasileiro de orgânicos faturou no ano passado R$ 4 bilhões, resultado 20% maior do que o registrado em 2017. Os dados são Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.