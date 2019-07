Cofre da Fundetec é arrombado

Bandidos invadiram na madrugada de ontem (24) a sede da Fundetec, que fica às margens da BR-277, em Cascavel, e arrombaram o cofre da fundação levando-o para fora do prédio.

De acordo com funcionários, não havia dinheiro no compartimento e os documentos ficaram espalhados próximos à cerca de proteção do local. Funcionários afirmam que nada foi levado.

Câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos, que estavam encapuzados.

Denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 e 197 de forma anônima.