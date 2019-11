Circuito de Jipeiros será atração à parte no Ecoturismo em Porto Mendes

Mal. Rondon – Muita lama, adrenalina e diversão. Essa é a garantia do Circuito de Jipeiros, atividade que faz parte da programação do 6º Festival de Ecoturismo, que ocorrerá na próxima semana, de 15 a 17 de novembro, em Porto Mendes.

De acordo com Clóvis André Schmidt, integrante do Jeep Clube de Marechal Rondon, entidade que organiza o circuito, haverá duas pistas. Uma delas é denominada de atoleiro bravo, pois terá vários obstáculos com dificuldade grande aos participantes, entre eles a gangorra. “É para quem tem experiência com o 4×4 e quer colocar à prova o conhecimento que possui. A adrenalina é muito grande”, destacou Clóvis. Já com relação à pista leve, segundo o jipeiro, esta será mais para passeios. Ele lembra que o grau de emoção será moderado, porém prazeroso.

As pistas ficarão abertas durante todo o dia, ou seja, os jipeiros podem andar o quanto quiserem. Além de amantes de off-road da região, estarão presentes também representantes de outros municípios. “Por mais um ano os jipeiros participarão do Festival de Ecoturismo. Convidamos a população que nos prestigie, para podermos mostrar um pouco do que é esta modalidade”, destacou Clóvis, que lembra que no local haverá máquinas para eventual necessidade de desatolar os jipes e infraestrutura completa de camping, entre outros.

A programação também é composta por diversas atividades, como arena DJ Red Bull, etapa Sul Brasileiro de Jet Ski, circuito de jipeiros, 5º trilhão de motos, atrações musicais, atividades recreativas, entre outros.