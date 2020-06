Christian Mosimann terá patrocínio do bem

Em um ano de tantas incertezas no meio esportivo, especialmente no kartismo, que tem seu calendário de muitas competições ainda em suspenso, o jovem Christian Mosimann, 9 anos, tem mais um motivo para comemorar. Portador de diabetes tipo 1, o piloto catarinense recebeu uma bela notícia logo após sua mãe ter participado de uma ação na internet em que debatera exatamente sobre esse tema.

Logo após ter participado de uma live no Dia das Mães em que o tema era “Mãe de Atleta”, dentro do projeto Correndo Pelo Diabetes, Flavia Mosimann recebeu uma ligação telefônica de um dos diretores da SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes), da qual Christian é o Embaixador do Esporte.

Na ligação, a mãe de Christian Mosimann recebeu a notícia de que a entidade havia decidido patrocinar seu filho no período 2020/2021. “Foi um superpresente de Dia das Mães”, conta Flavia Mosimann. “A SBD viu no Christian um grande potencial para inspirar outras crianças a buscar seus sonhos, pois o diabetes não o limita em nenhuma área. Ser patrocinado e ainda poder contribuir de alguma forma para a sociedade é algo que nos deixa muito honrados”, completou.

Ainda sem uma data específica para voltar a competir, Christian Mosimann tem aproveitado as oportunidades para se manter em forma em treinos que vem realizando no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC). “Sempre que possível, vamos treinar, para que o Christian possa voltar competitivo como sempre foi”, disse Flavia Mosimann. “Mais do que nunca estamos ansiosos para o retorno às pistas, claro, desde que respeitados todos os critérios de segurança sanitária e também com a devida liberação das autoridades locais”, finalizou.