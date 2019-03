Chapa de oposição vence a eleição na Acamop

A chapa de oposição venceu neste sábado (23) a eleição para a nova diretoria da Acamop – Associação das Câmaras de Vereadores do Oeste do Paraná, que representa 52 municípios da região.

Encabeçada pelo vereador Gabriel Cadini, de Matelandia, a chapa de oposição somou 74 votos, contra 52 da chapa de situação, que tinha a frente o vereador Euclides Kreutz, da cidade de Maripá.

Esta foi uma das poucas vezes na história que houve bate-chapa na eleição da Acamop. A nova diretoria, que terá mandato no biênio 2019-20, foi empossada logo após a eleição.



Confira a composição:

Presidente – Gabriel Cadini (Matelândia)

Vice-presidente – Ronaldo Pohl (Marechal Cândido Rondon)

2º vice-presidente – Edson Ferreira (São Miguel do Iguaçu)

1º secretário – Marcio Rosa Silva (Foz do Iguaçu)

2º secretario – Donaldo Seling (Maripá)

1º tesoureiro – Olavo dos Santos (Cascavel)

2º tesoureiro – Holdi Hommer (Pato Bragado)