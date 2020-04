Centro FAG confecciona máscaras de proteção facial a profissionais do São Lucas

A estrutura de laboratórios de engenharias do Centro FAG está sendo usada para impressão 3D de máscaras “Face Shield”, ou seja, as máscaras de proteção facial utilizadas pelos profissionais da saúde para otimizar a proteção ao prestar atendimento em UTIs, Centros Cirúrgicos e Pronto-Socorro.

As máscaras impressas no Centro FAG reforçam o estoque do Hospital São Lucas.

De acordo com nota técnica da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a face shield deve ser usada quando há risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais e excreções. A face shield é de uso individual e cada profissional fica responsável pela limpeza e pela desinfecção, de acordo com o produto indicado pelo fabricante ou pela CCIH do hospital.

Auxiliar de laboratório das engenharias e acadêmico do 8º período de Engenharia Mecânica do Centro FAG, Marcos Rogério Colaço acompanha as impressões. Ele explica que o material usado é o PLA (Poliácido Láctico Ácido). “São macromoléculas sintéticas que, juntas, formam um polímero, que se assemelha ao plástico”.

Para a fabricação das máscaras foi necessário cumprir todas as normas regulamentadoras da Anvisa. “Coloquei o conteúdo que aprendi no curso, sobre materiais, construção mecânica, física, química etc. Estudamos até sobre a desinfecção e a limpeza, obedecendo às normas”, avalia o estudante.

A média de tempo para confecção de cada item é de três horas. A máscara foi projetada pela indústria fabricante da impressora 3D. O arquivo é disponibilizado na internet e cumpre as normas estabelecidas pela RDC 356 publicada pela Anvisa sobre EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para assistência ao enfrentamento da covid-19.