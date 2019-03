CCJ aprova PEC que extingue aposentadoria

Curitiba – Reunida extraordinariamente na tarde dessa quarta-feira (20), a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) aprovou a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 1/2019, do Poder Executivo, revogando o inciso da Constituição do Estado que estabelece a aposentadoria de ex-governadores. Dessa forma, o benefício será extinto.

Ao apresentar seu parecer, favorável à PEC, o relator deputado Homero Marchese (Pros) enumerou decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) que extinguiram esse tipo de aposentadoria em Sergipe, Mato Grosso, Pará e Maranhão, e citou a ADI 4545, impetrada pelo Conselho Federal da OAB contra o benefício concedido no Paraná.

Ele também reforçou que apresentará uma emenda a Comissão Especial que será constituída para analisar o assunto estendendo a vedação aos atuais beneficiários: nove ex-governadores e três viúvas de ex-governadores. Ele não aceita o argumento de ofensa a direito adquirido quando este se baseia numa legislação estadual em desacordo com o estabelecido pela Constituição Federal de 1988. O benefício pago é de R$ 34,4 mil por mês.

Prazos

A matéria segue para o presidente da Comissão Executiva, deputado Ademar Traiano (PSDB), que garantiu que na próxima segunda-feira (25) abre o prazo de três dias para que os líderes partidários indiquem os nomes dos cinco deputados que vão compor a Comissão Especial da PEC. A comissão será formada por representantes de PSDB, PSC, PSB, PSD e PSL, conforme critérios de proporcionalidade.

Tão logo a Comissão Especial conclua o exame da matéria, incluindo as emendas de parlamentares, a PEC será incluída na Ordem do Dia para votação em plenário.

Antes da sessão da CCJ, no período da manhã, o tema foi amplamente discutido numa audiência pública com a participação de entidades interessadas, como a OAB/PR, juristas e parlamentares.