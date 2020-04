Catedral volta a celebrar missa com presença de fiéis em Cascavel

Principal edificação para celebrações da igreja católica em Cascavel, a Catedral Nossa Senhora Aparecida voltará a celebrar missas com a presença de fiéis na noite desta quinta-feira (23), às 19h. Entretanto, com restrições de público, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Poderão participar apenas 200 pessoas, com uso obrigatório de máscaras, e com idade de 15 a 59 anos. O acesso será por meio de senhas, que serão distribuídas antes do início da missa, na entrada da Catedral.

Em Cascavel, a realização de celebrações religiosas com a presença de público voltou a ser liberada pelo Decreto nº 15.396, que entrou em vigor quarta-feira (22). Elas estavam restritas a exibições pela internet desde o dia 20 de março.

No primeiro dia da liberação, a Paróquia Santo Antônio, no Centro, já celebrou missas com a presença de fiéis. Cada paróquia tem autonomia para deliberar sobre o retorno de público, desde que respeitado o Decreto em vigor em Cascavel, que diz que missas e cultos devem ser realizados com horário das 6h às 20h, devendo ser observadas, além de todas as medidas sanitárias preconizadas ao comércio em geral, as seguintes medidas:

a) promover a higienização completa do local, antes e depois de cada utilização;

b) manter distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre cada pessoa, conforme nota técnica e protocolos de segurança expedidos pela Organização Mundial de Saúde – OMS e Ministério da Saúde;

c) as atividades religiosas deverão ter no máximo 1 (uma) hora de duração;

d) vedada a presença de crianças e pessoas do grupo de riscos;

e) cuidados especiais e restrições para celebração da ceia;

f) promover diversas agendas com horários que não conflitem entre saída e entrada dos fiéis no decorrer do dia, para evitar aglomeração de pessoas.