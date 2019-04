Casos de dengue aumentam 120% na região oeste

Foz do Iguaçu – A região oeste do Paraná somou em todo o período epidemiológico passado – de 1º de agosto de 2017 a 31 de julho de 2018 – 341 casos de dengue. No ciclo atual, iniciado em 1º de agosto do ano passado até o fim da semana passada, eles já resultam em 750 positivos, número 120% maior nesse período.

Os dados divulgados ontem correspondem ao boletim semanal disponibilizado pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) e ainda não levam em consideração as confirmações dos últimos dias.

No ciclo passado, o oeste registrava dois óbitos em decorrência da doença, ambos na 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu. Agora, há confirmação de um caso em Cascavel que pertence à 10ª Regional da Saúde, mas outra morte segue em investigação.

Entre todos os registros regionais os que mais chamam a atenção são os da 9ª Regional, que praticamente dobraram em um mês: são 399 casos autóctones de dengue e 54 importados. Em seguida vem a 10ª Regional de Cascavel, com cobertura em 25 municípios, com 229 casos autóctones e 8 importados, seguidos pela 20ª Regional de Toledo, em 18 municípios, com 46 autóctones e 14 importados.

Considerando apenas os municípios, os com maior concentração são os de Foz do Iguaçu (322 casos) e Cascavel (199).

Mais doenças

Quando os casos são de chikungunya, a região concentra cinco deles, todos em Foz do Iguaçu (dois autóctones e três importados) enquanto no Estado são oito confirmados. Há no oeste um registro de zika vírus, também em Foz. No Estado, eles somam quatro.

Estado pede ajuda da população

Combater o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, é uma tarefa que requer cuidados diários. É preciso olhar com atenção para não deixar nenhum lugar com água parada dentro e fora das casas. “Queremos alertar a população para esta recomendação; é preciso eliminar também o lixo acumulado nos quintais e terrenos baldios. O governo do Estado e os municípios estão agindo contra a dengue, mas é fundamental a participação da comunidade para acabar com os focos do mosquito Aedes aegypti”, afirmou o secretário da Saúde, Beto Preto.

O boletim semanal confirma mais dois óbitos em Londrina: um homem de 40 anos e uma mulher de 63; são casos autóctones. O Município já tinha outras duas mortes confirmadas no mês passado. O quinto óbito no Estado foi confirmado em Cascavel.

Além de Londrina, os municípios em alerta para epidemia são: Foz do Iguaçu, Cianorte e Jacarezinho. E os municípios com epidemia confirmada são: Missal, Anahy, Nova Olímpia e Andirá.

O levantamento da semana tem 561 novos casos no Estado. Agora são 3.114 casos confirmados contra os 2.553 da semana anterior.

Dez municípios apresentaram casos de autoctonia pela primeira vez: Irati, Marmeleiro, Santa Tereza do Oeste, Goioerê, Mamborê, Quinta do Sol, Brasilândia do Sul, Mariluz, Congoinhas, Nova Fátima e São Jerônimo da Serra.