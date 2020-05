Cascavelense se mantém na liderança do TN Virtual

A etapa de Goiânia do Turismo Nacional Virtual, disputada na última quinta-feira à noite, premiou a regularidade do piloto gaúcho Alberto Brod e manteve o cascavelense Wyllian Cezarotto na vice-liderança. Com três pódios em quatro corridas, Brod disparou na liderança do campeonato e passa a ser favorito à conquista do título a bordo do Fiat Argo da Scuderia TechForce. Ele tem 227 pontos, contra 143 de Cezarotto, que compete com Ford New Fiesta.

Na primeira corrida da noite, Brod chegou em quarto lugar, conseguindo se livrar de um acidente incrível logo na largada quando o pole position Laerton Souza teve problemas de câmbio e não conseguiu largar. A corrida foi bastante movimentada com diversos toques até que Luis Piccolo assumiu a ponta com o Fiat Argo. Carlos Erwig fechou em segundo lugar e Thiago Brasil ficou em terceiro.

A segunda prova teve a inédita vitória de Peter Tubarão e seu VW UP da Paioli Racing. Alberto Brod aproveitou as chances que teve e conquistou o segundo lugar, com o goiano Edson do Valle chegando em terceiro com o Renault Kwid.

A corrida três também teve incidentes na largada, especialmente da galera do fundão. Lá na frente, Laerton Souza disparou na liderança da prova depois de um pequeno duelo com Alberto Brod, que repetiu o segundo lugar. Em uma prova de recuperação, Gustavo DalPizzol chegou em terceiro, com o VW Gol G8.

A quarta corrida foi a mais disputada de todas, com duelos em diversas posições. O gaúcho Laerton Souza repetiu a vitória, seguido de Luis Piccolo e Alberto Brod.

A pista de Goiânia volta a ser o palco da TN Virtual, agora as categorias A e B, no dia 18 de maio. A PRO volta a pista no dia 21 de maio, com a etapa em Campo Grande.

Classificação do TN Virtual após 3 etapas

Pos. Piloto Carro Pontos

1º) Alberto Brod Fiat Argo 227

2º) Wyllian Cezarotto Ford New Fiesta 143

3º) Laerton Souza Hyundai HB20 132

4º) Edgar Favarin Hyundai HB20 121

6º) Juliano Bastos 94

7º) Wanderson Freitas VW Gol G8 89

8º) Luís Piccolo Fiat Argo 84

9º) Carlos Erwig Fiat Argo 78

10º) Thiago Baum GM Ônix 77

Ferrari na Indy

Campeão mundial da Fórmula 1 em 1978 e da Fórmula Indy em 1960 e em 1984, aos 80 anos, Mario Andretti continua militando no automobilismo e criando assunto durante a crise do coronavírus. Ele quer ver a Ferrari na Fórmula Indy e já sugeriu que os dirigentes da escuderia italiana conversem com Roger Penske, novo dono da categoria norte-americana. Andretti diz que seria incrível a Ferrari participar da Indy. E em uma 500 Milhas de Indianápolis seria fantástico.

Audiência

A Rede Globo tem conseguido excelentes índices de audiência com a reprise de corridas memoráveis de Ayrton Senna. A explicação é simples. Quem viveu aquela época assiste para recordar com nostalgia os bons tempos da Fórmula 1 e quem nasceu no pós-Ayrton Senna assiste para ver como era bom ver o brasileiro triunfar e entender por que Senna é o grande ídolo do País.