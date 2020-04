Cascavel terá reforço do Comboio da Saúde para 2ª etapa de vacinação contra gripe

Começa nesta sexta-feira (17) em Cascavel a 2ª etapa da Campanha de Vacinação Contra a Gripe. A imunização será realizada em 21 pontos de vacinação, incluindo nove no interior. Desta vez, a vacinação terá o reforço do Comboio da Saúde, que estará instalado no Centro de Convenções e Eventos e auxiliará as equipes na Blitz da Vacina. O atendimento iniciará às 8h e seguirá até as 16h45.

Os idosos que ainda não tiverem sido vacinados na primeira fase poderão se imunizar durante esse período da segunda etapa.

BLITZ DA VACINA

A Blitz da Vacina será realizada no Centro de Convenções e Eventos e terá o apoio do Comboio da Saúde. O espaço tem toda a estrutura adequada para o armazenamento das doses de influenza. Na Blitz da Vacina, serão vacinados idosos, doentes crônicos e pessoas com condições clínicas especiais, que não precisão sair dos carros, uma vez que os servidores da saúde farão o atendimento diretamente no veículo. No entanto, vale ressaltar, que as pessoas que forem a pé até o local também serão atendidas.

DOSES Ao todo, Cascavel já recebeu do Ministério da Saúde 10.300 doses de vacinas para esta etapa, sendo que 8 mil serão destinadas à população em geral e 2.300 ao sistema prisional. Ainda faltam doses de vacinas, uma vez que o público total dessa fase é de mais de 29 mil pessoas, contudo, o Município aguarda uma nova remessa do Ministério da Saúde.

ÚLTIMA FASE DA VACINAÇÃO Por fim, a terceira e última fase da campanha ocorrerá de 9 a 22 de maio. Nessa etapa, devem ser imunizadas as crianças com idade a partir de seis meses a seis anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, professores da rede pública e privada, portadores de deficiência, pessoas com idades de 55 a 59 anos 11 meses e 29 dias.

Confira quais serão os pontos de vacinação

Escola Municipal Maria Montessori,

Escola Municipal Hermes vezzaro

Escola Municipal Teotonio Vilela

Escola Municipal Maria Fumico,

Escola Municipal Maria Fagnani

Escola Municipal Robert Kennedy

Escola Municipal José Henrique

Escola Municipal Atílio Destro

Escola Municipal Artur Sartori,

Escola Municipal Nicanor Schumacher,

Escola Municipal José Bonifácio,

Escola Municipal Oscar Mombach,

Escola Municipal José Alencar,

Escola Municipal Francisco de Assis

Escola Municipal José Silvério de Oliveira.

Escola Municipal Tereza Perico Bernar

Escola Municipal Carlos de Carvalho,

Também haverá nas Unidades de Saúde Santa Bárbara e Navegantes e no Quiosque da Avenida Brasil no Centro e a Blitz da Vacina no Centro de Convenções e Eventos.