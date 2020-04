Cascavel retoma calendário de vacinação somente com horário agendado

O Ministério da Saúde chegou a suspender a vacinação em todo o território nacional, permitindo apenas a realização da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe. Seguindo as determinações do órgão, a Secretaria de Saúde de Cascavel interrompeu temporariamente a aplicação de vacinas no Município.

No entanto, com a nova liberação do governo federal, Cascavel retomará o calendário de vacinação nesta terça-feira (28), mas apenas por agendamento. Ao todo, 37 unidades de saúde, entre UBSs e USFs, farão os atendimentos, incluindo as nove do interior de Cascavel, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h45.

Para assegurar a proteção dos cascavelenses, as vacinações terão que ser agendadas por telefone nas unidades em que as doses estarão disponíveis.

(Confira abaixo a tabela de postos de vacinação e os contatos).

Segundo a coordenadora do PMI (Programa Municipal de Imunização), Cristina Carnaval, as doses serão disponibilizadas para qualquer pessoa, adulto ou criança, que esteja com o cartão vacinal desatualizado. Porém, a população tem quem ficar atenta às recomendações sanitárias de enfrentamento ao novo coronavírus. “Sempre utilize a máscara, porque a vacina que temos no momento para a covid-19 é a máscara, então só entrará na unidade se a estiver usando”, pontua. Vale destacar que as unidades que terão a vacinação, não são as mesmas que recebem pacientes suspeitos de coronavírus.

PENTAVALENTE

Temporariamente, a única vacina que não estará disponível aos munícipes é a de pentavalente. Contudo, a situação é provisória, isso porque a Secretaria de Saúde já está organizando como será feita a imunização para esses casos, uma vez que a fila de espera pela dose é grande. É válido frisar que a distribuição de todas as vacinas é de responsabilidade do Ministério da Saúde. A pasta é que encaminha as vacinas aos municípios.

Veja quais as novidades sobre a retomada vacinação com a coordenadora do Programa Municipal de imunização, Cristina Carnaval :